Pred Valdasom Dambrauskasom krupan je zalogaj, u naredna četiri tjedna njegova će momčad odigrati derbije s Rijekom, Dinamom i Osijekom, a između njih i s Istrom te dvostruki, prvenstveni i kup ogled s Lokomotivom. Šest susreta, za Hajduk jedan važniji od drugoga, a kao minimalan cilj nameću se prolaz u kupu i zadržavanje priključka s vodećim momčadima uoči zimske stanke, u kojoj će trener Hajduka dobiti mogućnost prenijeti momčadi svoje ideje i pripremiti je za drugi dio sezone.

No težak raspored samo je jedan dio problema koji muči Dambrauskasa. Drugi, još i ozbiljniji problem su ozlijeđeni igrači. Duže vremena nema Eduoka, Posavca i Čuića, a na Rujevici Litavac ne može računati niti na Vukovića, Kačaniklića, Diamantakosa, vjerojatno ni Krovinovića i Fossatija. Kad se tome doda da su tijekom sezone bili ozlijeđeni i prisiljeni pauzirali i Kalinić, Elez, Lovrencsics, Dimitrov, Mlakar... jasno je zbog čega rezultati u listopadu nisu bili u skladu s očekivanjima.

Kad se dogodi serija ozljeda kod većeg broja igrača postavlja se pitanje pogrešnog planiranja trenažnog procesa, no s obzirom na to da se radi o različitim ozljedama, od kojih su neke i posljedice udaraca, jasno je da nije u pitanju samo trenažni proces, nego i nešto više. U Hajdukovom slučaju to nešto više su neadekvatni uvjeti treninga, odnosno, često mijenjanje podloga, što je jako loše za zdravlje igrača.

Hajduk je uoči sezone zamijenio travnjak i napokon dobio primjerene uvjete za igranje utakmica, no u rujnu su čelnici kluba odlučili urediti i uništeni travnjak na pomoćnom terenu, pa je momčad ostala bez adekvatnih uvjeta za treninge na duži rok, pogotovo u terminima kad je na Poljudu igrala reprezentacija. No radovi su morali biti obavljeni i zbog toga su treninzi prve momčadi izmještani u Kaštel Gomilicu, Klis, Žrnovnicu..., a odigrani su i prijateljski ogledi u Grudi, Makarskoj, Zadru...

No česte promjene podloga ostavile su traga na igračima i sada je to stiglo na naplatu. U najgorem mogućem trenutku rekli bi, iako, postoji li uopće dobar trenutak za ozljede igrača. Uoči Rijeke Dambrauskas je ostao bez gotovo cijelog veznog reda, Vuković i Čuić ne konkuriraju za utakmicu, Fossati je upitan, a za Krovinovića je kazao da ga vodi na put samo kako bi bio podrška momčadi.

Zbog svega navedenoga Hajduk će na 100. jadranski derbi od neovisnosti istrčati s "rupom u trbuhu". Između solidne obrane i opasnog napada, ostaje veliki prostor u sredini koji će morati popuniti mladi igrači, vjerojatno Atanasov i Ćubelić, a po potrebi i junior Brkljača. Ogledi s Šibenikom, Goricom i Slavenom jasno su pokazali da je Hajdukov veliki problem vezni red, ali veliko je pitanje može li Dambrauskas premostiti taj problem. Protiv Hrvatskog dragovoljca mu je to pošlo za rukom, no momčad iz Sigeta daleko je slabiji suparnik od Rijeke, čije je najjače oružje ubojiti kontra napad. Uspjeh u jadranskom derbiju u mnogome će zavisiti o reakciji mladih igrača u veznom redu, ne samo da moraju zaustaviti kontra napade Rijeke, nego i osigurati protok lopte od zadnje do prednje linije.

- Rijeka je jako dobro balansirana momčad, imaju najviše bodova, postigli su najviše golova, zabijaju puno van kaznenog prostora, lideri su na ljestvici..., ali mi znamo što moramo napraviti da bi odigrali jako dobru utakmicu. U Rijeku idemo s ambicijama, hrabro po pobjedu. Ako želimo rasti i u budućnosti igrati kao velika momčad, ovo je pravo vrijeme za start. Ovo je jedna od onih utakmica uoči koje trener ne mora motivirati igrače, niti ih upozoravati da ne podcijene protivnika. Utakmica u kojoj moramo pokazati pravo lice – kazao je uoči puta u Rijeku trener Hajduka.

Probleme s kojima se suočio pri sastavljanju momčadi nije gurao u prvi plan. Možda je i bolje tako, da igračima ne stvara dodatni pritisak uoči važne utakmice.