Dan kada u Engleskoj sve stane i gleda se Premier liga. Evo što je i kako je nastao Boxing day!

Dok veći dio Europe probavlja blagdanske ostatke i odmara u krugu obitelji, u Engleskoj se događa nešto posve drukčije. Za milijune nogometnih fanatika diljem svijeta, 26. prosinca nije samo dan nakon Božića, već sinonim za tradiciju, strast i, naravno, Premier ligu. Boxing Day, dan kada se stadioni pune do posljednjeg mjesta, a televizijski programi pršte od akcije, predstavlja kulturni i sportski fenomen. To je dan kada se ostaci božićnog ručka susreću s dramom prvoligaškog nogometa, stvarajući jedinstveni ritual koji se prenosi s generacije na generaciju. Ipak, ove sezone igrat će se samo jedna utakmica te se tradicija prekida, uz obećanje da će se vratiti već iduće godine.

Što je zapravo Boxing Day?

Iako se danas čvrsto veže uz sport, naziv "Boxing Day" nema nikakve veze s boksačkim ringom. Njegovi korijeni sežu duboko u britansku povijest, a najčešće se spominju dvije teorije o njegovu nastanku. Prva, i najprihvaćenija, potječe iz viktorijanskog doba kada su bogati poslodavci dan nakon Božića darivali svoje sluge takozvanim "božićnim kutijama" (Christmas box). U tim kutijama nalazili su se darovi, novac ili ostaci hrane kao zahvala za njihov rad na sam Božić, kada nisu mogli biti sa svojim obiteljima. Za poslugu je to bio prvi slobodan dan za proslavu.

Druga teorija povezuje ovaj dan s crkvenom tradicijom. Kroz godinu su se u crkvama prikupljale donacije za siromašne u škrabicama (alms boxes). Te kutije otvarale bi se 26. prosinca, na blagdan svetog Stjepana, prvog kršćanskog mučenika poznatog po pomaganju potrebitima, a prikupljeni novac dijelio se siromasima. Bilo kako bilo, dan je u Ujedinjenom Kraljevstvu službeno postao javni praznik (Bank Holiday) 1871. godine, a s vremenom je evoluirao u dan poznat po dvije stvari: velikim trgovačkim rasprodajama i, još važnije, sportu.

Neraskidiva veza nogometa i blagdana

Tradicija igranja nogometa na Boxing Day stara je gotovo kao i sam profesionalni nogomet u Engleskoj. Već u prvoj sezoni Football Leaguea, davne 1888. godine, na rasporedu su bile utakmice 26. prosinca. Derby County protiv Bolton Wanderersa. Razlog je bio jednostavan: za radničku klasu, koja je činila okosnicu navijačke baze, blagdani su bili rijetka prilika za slobodan dan i odlazak na stadion. Klubovi su to iskoristili, svjesni da mogu računati na rekordne posjete.

Zanimljivo, godinama se nogomet igrao i na sam Božić, 25. prosinca. Često su se igrali dvostruki programi, gdje bi se lokalni rivali sastali na Božić na jednom stadionu, a već dan kasnije, na Boxing Day, odigrali bi uzvrat na drugom. Međutim, kako se društvo mijenjalo i Božić postajao sve više obiteljski orijentiran blagdan, a javni prijevoz na taj dan bio gotovo nepostojeći, popularnost božićnih utakmica je opadala. Posljednja prvoligaška utakmica na Božić odigrana je 1965. godine, kada je Blackpool pobijedio Blackburn Rovers 4-2, čime je Boxing Day preuzeo potpunu dominaciju kao glavni nogometni blagdan.

Dan za pamćenje: Golijade, rekordi i lude utakmice

Kroz povijest, Boxing Day je isporučio neke od najluđih i najpamtljivijih utakmica. Nijedan nije bio spektakularniji od onog 1963. godine, dana koji je zlatnim slovima upisan u anale engleskog nogometa.

Na Boxing Day 1963. u deset utakmica tadašnje Prve divizije postignuto je nevjerojatnih 66 golova. Taj dan bio je prava nogometna gozba za navijače. Fulham je na Craven Cottageu deklasirao Ipswich Town 10-1, što je i danas klupski rekord. Blackburn je kao gost ponizio West Ham 8-2, Liverpool je svladao Stoke 6-1, a Burnley tada moćni Manchester United 6-1. Čak su i tri utakmice koje su završile neriješeno bile pune golova: West Bromwich i Tottenham odigrali su 4-4, a Wolverhampton i Aston Villa te Nottingham Forest i Sheffield United 3-3. Bio je to dan kada je obrana, čini se, uzela kolektivni blagdanski odmor.

I u eri Premier lige Boxing Day je nastavio pružati uzbuđenja. Manchester United je klub s najviše osvojenih bodova na ovaj dan, skupivši ih čak 174 u 97 utakmica. S druge strane, West Bromwich Albion je odigrao najviše utakmica na Boxing Day u povijesti lige, njih 107. Apsolutni kralj strijelaca na ovaj blagdanski dan je Harry Kane, koji je zabio rekordnih deset golova. Navijači se sjećaju i nevjerojatnih utakmica poput remija 4-4 između Chelseaja i Aston Ville 2007. godine, gdje su viđena tri crvena kartona, ili pobjede Manchester Uniteda nad Newcastleom 4-3 u 2012. godini, ostvarene golom u posljednjoj minuti.

Moderna tradicija pred izazovima

Iako se činila neuništivom, tradicija punog rasporeda na Boxing Day suočila se s modernim izazovima. Na veliko iznenađenje navijača, za Boxing Day 2025. godine zakazana je samo jedna utakmica Premier lige, a to je okršaj Manchester Uniteda i Newcastlea. Ostatak kola raspoređen je na dane vikenda koji su slijedili. Iz Premier lige su ovu odluku opravdali sve gušćim globalnim kalendarom i širenjem europskih natjecanja, što im ostavlja manje prostora za manevriranje.

"Postoji nekoliko izazova u rasporedu Premier lige koji su ukorijenjeni u ekspanziji europskih klupskih natjecanja. To je u konačnici ostavilo Premier ligu kao natjecanje s 33 vikenda, što je manje nego prethodnih sezona", stajalo je u priopćenju lige, uz obećanje da će se sljedeće sezone, kada Boxing Day pada na subotu, tradicija vratiti u punom sjaju.