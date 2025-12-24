Ništa vam nije sveto? Englezi ove godine bez nogometne svetinje zvane 'Boxing Day'

Otvoreni pokloni su pospremljeni, ostaci purice čekaju u hladnjaku, a većina ljudi uživa u neradnim danima između Božića i Nove godine. U Velikoj Britaniji to je desetljećima značilo samo jedno: vrijeme je za nogomet. Odlazak na stadion 26. prosinca, na dan poznat kao Boxing Day, tradicija je ukorijenjena u samu srž engleske kulture, jednako važna kao i božićno drvce. No, čini se da je toj eri došao kraj, barem ove godine.

Po prvi put nakon dugo vremena, navijači klubova iz Premier lige ostat će uskraćeni za blagdansku nogometnu gozbu. Umjesto uobičajenog rasporeda ispunjenog utakmicama, ove će se godine na Boxing Day odigrati samo jedan susret, onaj između Manchester Uniteda i Newcastlea. Odluka je to koja je izazvala nevjericu i razočaranje te potaknula raspravu o tome gubi li nogomet dušu u utrci za komercijalnim interesima.

Zašto se prekida tradicija duga 140 godina?

Tradicija igranja nogometa dan nakon Božića seže u viktorijansko doba, a neprekinuto traje, uz svega pet iznimaka, još od završetka Drugog svjetskog rata. Kada izađe raspored nove sezone, prvo što navijači provjeravaju jest s kime njihov klub igra na Boxing Day. To je dan za druženje s prijateljima na stadionu ili u pubu, dan kada se nogometna obitelj okuplja u blagdanskom duhu.

Međutim, ove godine, budući da 26. prosinca pada na petak, raspored je drastično izmijenjen. Premier liga je u službenom priopćenju objasnila kako je do ovoga došlo zbog "širenja europskih klupskih natjecanja" i zgusnutog kalendara koji im je ostavio manje dostupnih vikenda za odigravanje 380 utakmica. Obveze prema televizijskim kućama i pravilo da igrači moraju imati najmanje 60 sati odmora između utakmica doveli su do toga da je devet preostalih susreta prebačeno na vikend.

Odluka je naišla na oštre kritike. Gavin Buckland, nogometni statističar i povjesničar, strahuje da je ovo početak kraja jedne od najvećih engleskih tradicija.

​- Navikli smo na to, to je dio obiteljske tradicije. Ova vijest je samo još jedan podsjetnik kako se dragocjeni aspekti naše igre uništavaju u potrazi za zaradom. Ako jednom narušite tradiciju, to se može ponoviti. Velika je šteta što nisu mogli pronaći kompromis - rekao je Buckland.

Golijade koje su obilježile povijest

Ono što će posebno nedostajati jest nepredvidivost i uzbuđenje koje su utakmice na Boxing Day redovito donosile. Povijesno gledano, to je bio dan s nevjerojatnim brojem golova. Najpoznatiji primjer dogodio se 1963. godine, kada je u deset utakmica tadašnje Prve divizije palo čak 66 golova. Fulham je tada ponizio Ipswich Town s 10-1, dok je Blackburn slavio protiv West Hama 8-2. I u moderno doba bilo je spektakularnih susreta, poput onog iz 2007. kada su Chelsea i Aston Villa odigrali nezaboravnih 4-4.

Ipak, dok navijači premierligaških klubova tuguju, niželigaški klubovi trljaju ruke. Očekuje se da će stadioni u Championshipu, League One i nižim rangovima biti ispunjeni do posljednjeg mjesta jer će navijači tražiti svoju dozu blagdanskog nogometa. Za manje, često financijski ugrožene klubove, domaća utakmica na Boxing Day "je kao da je Božić stigao s danom zakašnjenja", kako je slikovito opisao jedan urednik novina posvećenih amaterskom nogometu.

Iako je Premier liga obećala da će se iduće godine, kada Boxing Day pada na subotu, sve vratiti u normalu, gorak okus ostaje. Za milijune navijača, blagdani ove godine neće biti isti.