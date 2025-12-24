Obavijesti

Sport

Komentari 2
NIŠTA OD SPEKTAKLA

Ništa vam nije sveto? Englezi ove godine bez nogometne svetinje zvane 'Boxing Day'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Ništa vam nije sveto? Englezi ove godine bez nogometne svetinje zvane 'Boxing Day'
Foto: Paul Childs/REUTERS

Navikli smo na to, to je dio obiteljske tradicije. Ova vijest je samo još jedan podsjetnik kako se dragocjeni aspekti naše igre uništavaju u potrazi za zaradom, kazao je Gavin Buckland, nogometni statističar i povjesničar

Otvoreni pokloni su pospremljeni, ostaci purice čekaju u hladnjaku, a većina ljudi uživa u neradnim danima između Božića i Nove godine. U Velikoj Britaniji to je desetljećima značilo samo jedno: vrijeme je za nogomet. Odlazak na stadion 26. prosinca, na dan poznat kao Boxing Day, tradicija je ukorijenjena u samu srž engleske kulture, jednako važna kao i božićno drvce. No, čini se da je toj eri došao kraj, barem ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Neredi navijača Manchester Uniteda 03:53
Neredi navijača Manchester Uniteda | Video: 24sata/pixsell

Po prvi put nakon dugo vremena, navijači klubova iz Premier lige ostat će uskraćeni za blagdansku nogometnu gozbu. Umjesto uobičajenog rasporeda ispunjenog utakmicama, ove će se godine na Boxing Day odigrati samo jedan susret, onaj između Manchester Uniteda i Newcastlea. Odluka je to koja je izazvala nevjericu i razočaranje te potaknula raspravu o tome gubi li nogomet dušu u utrci za komercijalnim interesima.

NEZGODA NOGOMETAŠA FULHAMA VIDEO Trpio je nesnosne bolove, a onda je kamera otkrila i zašto. Upozorenje: nije za svačije oči
VIDEO Trpio je nesnosne bolove, a onda je kamera otkrila i zašto. Upozorenje: nije za svačije oči

Zašto se prekida tradicija duga 140 godina?

Tradicija igranja nogometa dan nakon Božića seže u viktorijansko doba, a neprekinuto traje, uz svega pet iznimaka, još od završetka Drugog svjetskog rata. Kada izađe raspored nove sezone, prvo što navijači provjeravaju jest s kime njihov klub igra na Boxing Day. To je dan za druženje s prijateljima na stadionu ili u pubu, dan kada se nogometna obitelj okuplja u blagdanskom duhu.

Premier League - Aston Villa v Manchester United
Foto: Paul Childs/REUTERS

Međutim, ove godine, budući da 26. prosinca pada na petak, raspored je drastično izmijenjen. Premier liga je u službenom priopćenju objasnila kako je do ovoga došlo zbog "širenja europskih klupskih natjecanja" i zgusnutog kalendara koji im je ostavio manje dostupnih vikenda za odigravanje 380 utakmica. Obveze prema televizijskim kućama i pravilo da igrači moraju imati najmanje 60 sati odmora između utakmica doveli su do toga da je devet preostalih susreta prebačeno na vikend.

Odluka je naišla na oštre kritike. Gavin Buckland, nogometni statističar i povjesničar, strahuje da je ovo početak kraja jedne od najvećih engleskih tradicija.

​- Navikli smo na to, to je dio obiteljske tradicije. Ova vijest je samo još jedan podsjetnik kako se dragocjeni aspekti naše igre uništavaju u potrazi za zaradom. Ako jednom narušite tradiciju, to se može ponoviti. Velika je šteta što nisu mogli pronaći kompromis - rekao je Buckland.

DOMINACIJA Hit klub Premier lige pobijedio desetu u nizu! Pao veliki United
Hit klub Premier lige pobijedio desetu u nizu! Pao veliki United

Golijade koje su obilježile povijest

Ono što će posebno nedostajati jest nepredvidivost i uzbuđenje koje su utakmice na Boxing Day redovito donosile. Povijesno gledano, to je bio dan s nevjerojatnim brojem golova. Najpoznatiji primjer dogodio se 1963. godine, kada je u deset utakmica tadašnje Prve divizije palo čak 66 golova. Fulham je tada ponizio Ipswich Town s 10-1, dok je Blackburn slavio protiv West Hama 8-2. I u moderno doba bilo je spektakularnih susreta, poput onog iz 2007. kada su Chelsea i Aston Villa odigrali nezaboravnih 4-4.

Aston Villa v Manchester United - Premier League - Villa Park
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ipak, dok navijači premierligaških klubova tuguju, niželigaški klubovi trljaju ruke. Očekuje se da će stadioni u Championshipu, League One i nižim rangovima biti ispunjeni do posljednjeg mjesta jer će navijači tražiti svoju dozu blagdanskog nogometa. Za manje, često financijski ugrožene klubove, domaća utakmica na Boxing Day "je kao da je Božić stigao s danom zakašnjenja", kako je slikovito opisao jedan urednik novina posvećenih amaterskom nogometu.

Iako je Premier liga obećala da će se iduće godine, kada Boxing Day pada na subotu, sve vratiti u normalu, gorak okus ostaje. Za milijune navijača, blagdani ove godine neće biti isti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025