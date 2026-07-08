DANAS DAN D Ostaje li Dalić na kormilu Hrvatske?

Izbornik Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Americana, ali nacija i dalje nije sigurna tko će voditi Hrvatsku u budućnosti.

- Sutra ću razgovarati s predsjednikom, nije da ne želim, da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moram dogovoriti s obitelji - rekao je Zlatko Dalić u emisiji i ostavio sve da nagađaju o njegovoj sudbini hrvatskog izbornika.

Tako bi Hrvatska danas mogla saznati hoće li Dalić potpisati novi ugovor ili će Hrvatska dobiti novog izbornika. Trenutačno za tu poziciju najbolje kotira Slaven Bilić koji je vodio 'vatrene' od 2006. do 2012.

Kako bilo, izbornika tko god on postao čekaju pripreme za Ligu nacija i Euro 2028. Zlatko Dalić preuzeo je hrvatsku nogometnu reprezentaciju 7. listopada 2017. godine, usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, nakon smjene Ante Čačića.

Postao je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa. Preuzeo je momčad pred ključnu utakmicu s Ukrajinom, odveo je u dodatne kvalifikacije (izbačena Grčka), a potom na prvenstvu ostvario povijesni uspjeh i odveo Hrvatsku do drugog mjesta. Potvrdio je kontinuitet uspjeha na svjetskoj smotri. Nakon dramatičnih pobjeda na jedanaesterce (Japan, Brazil), Hrvatska je osvojila treće mjesto na svijetu pobjedom protiv Maroka.

Odveo je Hrvatsku na završni turnir Lige nacija, gdje su Vatreni nakon jedanaesteraca u finalu protiv Španjolske osvojili drugo mjesto.