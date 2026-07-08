Obavijesti

Sport

Komentari 15
TKO ĆE BITI IZBORNIK?

DANAS DAN D Ostaje li Dalić na kormilu Hrvatske?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
DANAS DAN D Ostaje li Dalić na kormilu Hrvatske?
Foto: Peter Cziborra
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tako bi Hrvatska danas mogla saznati hoće li Dalić potpisati novi ugovor ili će Hrvatska dobiti novog izbornika. Trenutačno za tu poziciju najbolje kotira Slaven Bilić koji je vodio 'vatrene' od 2006. do 2012.

Admiral

Izbornik Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Americana, ali nacija i dalje nije sigurna tko će voditi Hrvatsku u budućnosti. 

- Sutra ću razgovarati s predsjednikom, nije da ne želim, da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moram dogovoriti s obitelji - rekao je Zlatko Dalić u emisiji i ostavio sve da nagađaju o njegovoj sudbini hrvatskog izbornika. 

PRIČAO O SP-U I BUDUĆNOSTI Dalić: Sutra ću na razgovor s predsjednikom i donijeti odluku
Dalić: Sutra ću na razgovor s predsjednikom i donijeti odluku

Tako bi Hrvatska danas mogla saznati hoće li Dalić potpisati novi ugovor ili će Hrvatska dobiti novog izbornika. Trenutačno za tu poziciju najbolje kotira Slaven Bilić koji je vodio 'vatrene' od 2006. do 2012.

Kako bilo, izbornika tko god on postao čekaju pripreme za Ligu nacija i Euro 2028. Zlatko Dalić preuzeo je hrvatsku nogometnu reprezentaciju 7. listopada 2017. godine, usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, nakon smjene Ante Čačića.

OSVRT NA INTERVJU Matteoni: Dalić mi je priznao da mu je ovaj SP zadnji. Umoran je. Kustić je već pričao s Bilićem
Matteoni: Dalić mi je priznao da mu je ovaj SP zadnji. Umoran je. Kustić je već pričao s Bilićem

Postao je najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa. Preuzeo je momčad pred ključnu utakmicu s Ukrajinom, odveo je u dodatne kvalifikacije (izbačena Grčka), a potom na prvenstvu ostvario povijesni uspjeh i odveo Hrvatsku do drugog mjesta. Potvrdio je kontinuitet uspjeha na svjetskoj smotri. Nakon dramatičnih pobjeda na jedanaesterce (Japan, Brazil), Hrvatska je osvojila treće mjesto na svijetu pobjedom protiv Maroka.

Odveo je Hrvatsku na završni turnir Lige nacija, gdje su Vatreni nakon jedanaesteraca u finalu protiv Španjolske osvojili drugo mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...
TU ĆE VIDATI RANE

FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...

Cristiano Ronaldo nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva s Portugalom može se posvetiti uživanju u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026