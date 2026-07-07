Matteoni: Dalić mi je priznao da mu je ovaj SP zadnji. Umoran je. Kustić je već pričao s Bilićem

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'Americana' gdje je komentirao nastup hrvatske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu. Na izbornikovo gostovanje osvrnuo se i stručni komentator HRT-a Robert Matteoni koji je rekao svoje mišljenje o Dalićevom govoru u emisiji.

- Postoje činjenice kojih se treba držati. Činjenica je da je Zlatko Dalić uvjerljivo najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije s dvije medalje u osam i pol godina. Također je jedan od najboljih izbornika u svom vremenu. Činjenica je da smo se plasirali na sva velika natjecanja na kojima je reprezentacija sudjelovala pod njegovim vodstvom, da smo osvojili srebrnu medalju na Ligi nacija, da je ostvarena ozbiljna tranzicija u reprezentaciji jer imamo četiri ili pet igrača koji su stariji od 30 godina gdje se može raspravljati je li to vrijeme za oproštaj ili nije - rekao je.

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Međutim, dvadesetak je igrača koji su unutra već neko vrijeme koji pretendiraju biti nositelji. Hrvatska je pod Dalićem bila uspješna na dva od tri Svjetska prvenstva. Računam da je i ovo relativno uspješno jer se dogodilo da smo prošli grupu.

Naglasio je kako učinak reprezentacije na Europskim prvenstvima nije najbolji te istaknuo kako izbornika najviše smeta činjenica što nema maksimalnu podršku.

- Na Europskim prvenstvima pod Dalićem smo bili neuspješni. Bili smo viceprvaci svijeta pa smo na sljedećem prvenstvu ispali nakon prve utakmice, a ista stvar je bila prije dvije godine kad smo ispali u grupi.

- Poanta je, bilo je dobrih i loših stvari. Dojmovi najviše bole Dalića. Njega boli činjenica da on nema unisonu podršku, ne znam izbornika u Hrvatskoj koji ju je imao, kao što znam izbornika koji je nakon SP-a u Rusiji imao maksimalnu podršku. Kada netko u Hrvatskoj ostane osam i pol godina izbornik, nema veće podrške koju može dobiti. Opet živimo u zemlji gdje se svi izbornici dovode u pitanje jer je to takav posao.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Otkrio je kako je izbornika sreo u Madridu.

- Dalića sam sreo na Modrićevom oproštaju u Madridu gdje je on meni rekao da ne osjeća više svježinu da bude izbornik. Moj dojam je da je on umoran, iscrpljen, a znamo pouzdano da je predsjednik Saveza razgovarao sa Slavenom Bilićem prije šest mjeseci gdje se stavio na raspolaganje za Dalićevog nasljednika.

- Po mojem sudu iz njegovog nastupa, mislim da razmišlja otići. U redu je da se razgovor odvije unutar Saveza, ali mislim da je već prije odlučio da je ovo njegova zadnja akcija. Vidi se po njegovom govoru tijela da razmišlja o tome. Mislim da je odao ono što ga muči i mislim da se te neke stvari nikad neće promijeniti - izjavio je i za kraj dodao:

- Treba postaviti legitimno pitanje je li uredu da čovjek koji je napravio takve rezultate. Bojim se da nitko neće ponoviti te fantastične rezultate. Svakoj priči dođe kraj.