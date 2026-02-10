Danas na Igrama: Prvi nastupi hrvatskih sportaša! Borit će se u klizanju, sprintu i biatlonu...

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ulaze u svoj četvrti natjecateljski dan. U utorak, 10. veljače, na rasporedu je devet finalnih disciplina u kojima će se dijeliti medalje. Sportaši će se natjecati za olimpijska odličja, a među njima će biti i hrvatski predstavnici u tri različita sporta. Program se održava od jutra do večeri na različitim lokacijama, od Cortine i Anterselve do Milana, gdje su na rasporedu dvoranski sportovi. Očekuju se završnice natjecanja u sankanju i curlingu, nastupi u umjetničkom klizanju te natjecanja u skijaškom trčanju i biatlonu.

Pokretanje videa... 04:07 Gledatelji stižu na San Siro na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara | Video: 24sata/Reuters

Nastupi hrvatskih olimpijaca

Hrvatski sportaši u boj kreću na stazama u Anterselvi i Teseru. U biatlonu je na rasporedu muška pojedinačna utrka na 20 kilometara. Nastupit će Krešimir Crnković i Matija Legović u disciplini gdje svaka promašena meta donosi kaznenu minutu, a početak je u 13.30.

U Val di Fiemmeu, na stazi u Teseru, održat će se kvalifikacije u skijaškom trčanju, odnosno sprintu klasičnim stilom. Hrvatsku će predstavljati Tena Hadžić i Ema Sobol u ženskoj konkurenciji te Marko Skender u muškoj. Cilj im je proći kvalifikacije i plasirati se u četvrtfinale. Najbolji natjecatelji će se kasnije tijekom dana boriti za medalje u eliminacijskim utrkama. Cure s kvalifikacijama kreću u 9.15 sati, a uški u 9.55.

Na ledu milanske dvorane nastupit će i Valentina Aščić u brzom klizanju na kratkim stazama. Natjecat će se u kvalifikacijama na 500 metara, u 10.30, s ciljem prolaska u daljnji tijek natjecanja.

Peking: Hrvatski predstavnici u skijaškom trčanju nisu se plasirali u četvrtfinale sprinta slobodnim stilom | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Finala i ključna natjecanja na ledu i snijegu

Počinje i natjecanje u muškom umjetničkom klizanju. U kratkom programu, među favoritima se ističu Amerikanac Ilia Malinin, poznat po izvođenju četverostrukih skokova, i Japanac Yuma Kagiyama. Njihov nastup privući će veliku pozornost.

U Cortini će se dijeliti medalje u curlingu u konkurenciji mješovitih parova. Nakon utakmice za broncu, u podne je na rasporedu finale. Sankanje također ima svoju završnicu; nakon treće i četvrte vožnje bit će poznate osvajačice medalja. Njemačka je tradicionalno jaka u ovom sportu, a ostaje za vidjeti hoće li se taj trend nastaviti.

Hokej na ledu i skijaške discipline

U hokeju na ledu na rasporedu je utakmica između Kanade i SAD-a u ženskoj konkurenciji (početak u 20 sati i 10 minuta). Riječ je o susretu dviju vodećih reprezentacija čije se sučeljavanje u grupnoj fazi često smatra pokazateljem odnosa snaga za finale. Njihovo sportsko rivalstvo je izraženo, a pobjeda u ovom susretu može donijeti psihološku prednost.

Na skijaškim stazama također su na rasporedu finala. U alpskom skijanju održava se ženska ekipna kombinacija, dok će se u slobodnom skijanju muškarci natjecati za medalje u disciplini slopestyle. Skijaški skokovi uključuju mješovito ekipno natjecanje na normalnoj skakaonici, gdje će se timovi sastavljeni od dva skakača i dvije skakačice natjecati za plasman. Za kraj, u brzom klizanju na kratkim stazama održat će se finale mješovitih štafeta, discipline koja je uvedena na prošlim Igrama.

Nastupi hrvatskih sportaša:

SKIJAŠKO TRČANJE

9:15, Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije (ž) - Tena Hadžić, Ema Sobol

9:55, Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije (m) - Marko Skender

11:45, Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale (ž) - moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol

12:15, Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale (m) - moguć nastup Marka Skendera

12:45, Sprint klasičnim načinom, polufinale (ž) - moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol

12:57, Sprint klasičnim načinom, polufinale (m) - moguć nastup Marka Skendera

13:13, Sprint klasičnim načinom, finale (ž) - moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol

13:25, Sprint klasičnim načinom, finale (m) - moguć nastup Marka Skendera

Finale će se prenositi na HRT 2

BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)

10:30, Kvalifikacije na 500 m (ž) - Valentina Aščić, prijenos na HRT 2

BIATLON (Antholz-Anterselva)

13:30, 20 km (m) - Krešimir Crnković, Matija Legović, prijenos na HRT 2