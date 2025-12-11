Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače

Hrvatski nogometni savez objavio je nove detalje o prodaji ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Podsjetimo, u rujnu i listopadu održane su prve dvije faze prodaje, koje su bile namijenjene neutralnim navijačima jer sudionici Mundijala još uvijek nisu poznati. Danas, u četvrtak 11. prosinca, počinje treća faza prodaje ulaznica, u kojoj se mogu prijaviti i hrvatski navijači. Razdoblje za prijavu traje do 13. siječnja 2026. do 17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Potražnja za ulaznicama je ogromna i, jasno, veća od raspoloživog kapaciteta. Zbog toga Fifa izvlači dobitnike koji onda imaju pravo kupiti ulaznice nasumičnim odabirom. U slučaju da je interes za kupnjom ulaznica manji od raspoloživog kapaciteta, onda će svi prijavljeni navijači dobiti pravo na kupnju ulaznica. HNS naglašava kako vrijeme prijave neće utjecati na rezultat ždrijeba.

Hrvatska će, kao i ostale reprezentacije, za svaku utakmicu dobiti osam posto neto kapaciteta u ulaznicama, a 700 ulaznica će HNS imati na raspolaganju za "internu" upotrebu, odnosno za tzv. "nogometnu obitelj" (članovi stožera, obitelji, itd.).

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Istaknimo kako se u ovoj fazi prodaje ulaznica navijači mogu prijaviti i za moguće ulaznice nokaut faze, sve do finala. Kapacitet uvjetnih ulaznica izračunava se korištenjem prosjeka od približno 8 posto neto kapaciteta za kupnju na svim stadionima svake pojedine faze doigravanja.

Navijači će biti smješteni na tribinama koje su podijeljene u tri kategorije. Prva je premijerna, a ulaznice iz te kategorije nude najbolji doživljaj gledanja, ali su i u najskuplje. Slijedi standardna razina, a zatim povoljna navijačka razina. HNS je objavio grafiku kapaciteta za svaku kategoriju i utakmicu...

Foto: Hrvatski nogometni savez

Fifa je za navijače reprezentacija osigurala fiksne cijene ulaznica u ovoj fazi prodaje. Ipak, cijene će biti podložne promjenama i određivat će se na temelju ponude i potražnje i očekuje se kako će njihova cijena rasti kako se bliži veliko natjecanje. Cijene ulaznica kreću se od 180 eura (povoljna navijačka razina) do čak 700 eura, koliko, barem zasad, košta mjesto u premijernoj navijačkoj zoni. Cijene su izražene u američkim dolarima.

Foto: Hrvatski nogometni savez

Tu je i jedna osjetna razlika u odnosu na ranija izdanja SP-a. Naime, bitno su promijenjene pozicije pojedinih cjenovnih kategorija. Prva kategorija više nije na glavnoj tribini, a treća iza gola, već su one načelno razvrstane sukladno etažama na stadionu.

Premijerna kategorija bit će smještena na nižim etažama stadiona, bliže terenu, dok će jeftinije kategorije biti smještene na gornjim etažama, iako sve to ovisi i o konfiguraciji svakog stadiona.

Svi oni koji ne uspiju doći do ulaznica u trećoj fazi priliku će imati na proljeće kad stupa četvrti krug prodaje u kojem više neće biti nasumičnog izvlačenja, već će mali broj preostalih ulaznica biti prodavan po principu 'najbržeg prsta'. HNS, nevezano uz prethodno spomenuta četiri kruga, ima pravo podijeliti određeni broj ulaznica, ali još nije određeno kako i kada će se podjela preostalih ulaznica odviti.

Kako se prijaviti?

Sve se odvija preko službenih internetskih stranica Fife, kojima možete pristupiti klikom OVDJE. Zatim morate proći kroz nekoliko koraka, koje je HNS detaljno objasnio:

Korak 1: Kod prijave odaberite hrvatsku reprezentaciju pod opcijom "FAN OF"

Korak 2: Kod odabira izvlačenja treba opet odabrati hrvatsku reprezentaciju pod opcijom "MY TEAM", kao biste ušli u izvlačenje ulaznica baš za hrvatski navijački sektor na stadionu.

Korak 3: Unos osobnih podataka podnositelja zahtjeva i odabir ulaznica. Svaki podnositelj zahtjeva može se prijaviti za do 4 ulaznice po utakmici i ukupno 40 ulaznica za cijelo Prvenstvo.

Nakon zaključivanja roka za prijave, Fifa će do sredine veljače provesti odgovarajuća izvlačenja nasumičnim odabirom samo kada potražnja za ulaznicama (za određenu utakmicu ili kategoriju) premaši dostupnost. Svaka utakmica u prijavi ide u posebni ždrijeb, tako da prijave mogu biti potpuno uspješne ako dobiju pravo kupnje ulaznice za sve utakmice za koje su se prijavili, a djelomično uspješne će biti one prijave koje dobiju pravo kupnje ulaznice za dio utakmica za koje su se prijavili.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HNS napominje da se djelomično uspješne prijave odnose ne odnose na djelomičan broj ulaznica u pojedinoj utakmici. Dakle, ako ste se prijavili za npr. četiri ulaznice, onda možete dobiti ili četiri ili nijednu za pojedinu utakmicu.

Uspješni i djelomično uspješni podnositelji zahtjeva odmah nakon ždrijeba bit će obaviješteni i automatski će im biti naplaćene ulaznice putem platne kartice koja je unesena tijekom postupka prijave za ulaznice. Uvjetne ulaznice za navijače bit će otkazane i vraćene ako se reprezentacija ne kvalificira za određeni krug doigravanja, uz naplatu naknade za otkazivanje.