Gradovi domaćini mahom su povećali cijene usluga u vrijeme Svjetskog prvenstva. U općoj pljački navijača, prednjače gradovi u Meksiku, a priliku su iskoristili i u SAD-u
Dobre vijesti za naše navijače! Tri grada u kojima igra Hrvatska najmanje pljačkaju turiste
Dok se nogometni svijet priprema za najveći spektakl, Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, navijače je dočekao hladan tuš. Cijene hotelskog smještaja u gradovima domaćinima eksplodirale su i stotinama posto, no za navijače hrvatske reprezentacije stižu ohrabrujuće vijesti. Gradovi u kojima će igrati "vatreni" među najpovoljnijima su na prvenstvu.
Istraživanje koje je proveo ugledni sportski portal The Athletic otkrilo je da su cijene noćenja u prosjeku skočile za nevjerojatnih 328 posto. Prosječna cijena sobe u 96 analiziranih hotela porasla je s otprilike 270 eura na čak 940 eura po noćenju za vrijeme odigravanja utakmica.
Meksiko i Boston 'deru' cijenama
Najdrastičniji primjeri dolaze iz Meksika, gdje će se igrati utakmica otvaranja prvenstva. Jedan hotel u Mexico Cityju, koji inače košta oko 145 eura po noćenju, za vrijeme SP-a cijenu je podigao na vrtoglavih 3.600 eura, što je porast od čak 2.373 posto. U prosjeku, cijene u meksičkim gradovima domaćinima (Mexico City, Monterrey, Guadalajara) narasle su za nevjerojatnih 961 posto.
Ništa bolje nije ni u SAD-u. U Houstonu je zabilježen hotel čija je cijena skočila 837 posto, s 125 na gotovo 1.160 eura za noć. Boston se ističe kao najskuplji grad domaćin s prosječnom cijenom noćenja od čak 800 eura, a jedan hotel u gradu digao je cijene za 521 posto. Veliki skokovi zabilježeni su i u Kansas Cityju (364 posto) te u New Jerseyju, gdje će se igrati finale, a cijene noćenja za tu utakmicu već sada premašuju 3.000 eura.
Dobra vijest za navijače Hrvatske: Čekaju nas povoljniji gradovi
Srećom po hrvatske navijače, ždrijeb je "vatrenima" dodijelio gradove koji su, barem po pitanju smještaja, znatno pristupačniji. Hrvatska će svoje utakmice u skupini L igrati u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, koji se nalaze na dnu ljestvice po cijenama.
Raspored utakmica "vatrenih":
17. lipnja: Engleska - Hrvatska (Dallas) - 22 sata
21. lipnja: Panama - Hrvatska (Toronto) - 1 sat
27. lipnja: Hrvatska - Gana (Philadelphia) - 23 sata
Toronto se pokazao kao najpovoljnija opcija. Prema analizi The Athletica, taj kanadski grad ima najmanji prosječni porast cijena od svih domaćina, "samo" 78 posto. Prosječna cijena noćenja u Torontu iznosi oko 200 eura, što je drastično manje u usporedbi s Bostonom ili Vancouverom (725 eura).
Dallas je također relativno pristupačan s prosječnom cijenom od oko 240 eura po noćenju. Iako će ugostiti najviše utakmica na cijelom prvenstvu, čak devet, velika ponuda hotela zasad drži cijene pod kontrolom. Philadelphia je s prosječnih 370 eura nešto skuplja od Toronta i Dallasa, ali i dalje znatno jeftinija od najskupljih američkih gradova.
Zašto su cijene toliko različite?
Stručnjaci objašnjavaju da na cijene utječe nekoliko faktora. Kanada i Meksiko bilježe veći interes zbog jednostavnijih viznih režima i nižih troškova života. S druge strane, jaki dolar čini SAD skupljim za strane navijače. Ključnu ulogu igra i ponuda smještaja. Gradovi s ograničenim brojem hotela, poput Vancouvera i Kansas Cityja, doživjeli su najveće skokove, dok su metropole s ogromnim smještajnim kapacitetima, poput Dallasa, uspjele ublažiti udar.
Također, mnogi hoteli još uvijek ne nude sve svoje kapacitete i primjenjuju pravila o minimalnom broju noćenja, čekajući finalni ždrijeb i prodaju ulaznica kako bi dodatno podigli cijene. Očekuje se da će pravi val rezervacija krenuti tek početkom 2026. godine, a do tada će cijene vjerojatno i dalje rasti.
Navijačima se stoga savjetuje da što prije osiguraju svoj smještaj i prate službene stranice FIfe za sve nove informacije. Iako su ukupni troškovi za odlazak na Svjetsko prvenstvo ogromni, čini se da su navijači "vatrenih" barem malo bolje prošli od ostalih.
