ONI SU VEĆ PROŠLI

Danski izbornik najavio rotacije u nebitnoj utakmici. Evo kako to može utjecati na Hrvatsku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Razvoj situacije u danskoj skupini izravno je važan i za Hrvatsku. Prvoplasirani iz jedne skupine u polufinalu igra protiv drugoplasiranog iz druge, a Danska i Njemačka trenutačno dijele vrh skupine

Danska rukometna reprezentacija već je osigurala plasman u polufinale Europskog prvenstva prije posljednje utakmice drugog kruga protiv Norveške, no to ne znači da će izbornik Nikolaj Jacobsen potpuno spustiti gard. Najavio je širu rotaciju, ali i jasno dao do znanja da ne planira klasično "odmaranje".

Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? 01:01
Obrane posvećuje njoj: Koga ljubi 'hobotnica' Dominik? | Video: 24sata/pixsell/instagram

- Nećemo izostaviti tri-četiri igrača kako bismo ih poštedjeli, ali sigurno ćemo igrati šire i raspodijeliti minutažu - poručio je Jacobsen u razgovoru za TV 2 Sport.

Danski stručni stožer želi zadržati natjecateljski ritam, ali istodobno smanjiti opterećenje ključnim igračima. Prema procjeni TV 2-ova rukometnog analitičara Rasmusa Boysena, najveće zvijezde poput Mathiasa Gidsela i Simona Pytlicka mogle bi dobiti i potpunu poštedu, dok bi oprez vrijedio i za Rasmusa Laugea, koji je uoči prvenstva imao problema s ozljedama. Zbog izostanka Lukasa Jørgensena, preostali pivotmeni: Magnus Saugstrup, Emil Bergholt i Simon Hald iznijeli su velik teret u sredini obrane, pa je realno očekivati i njihovu smanjenu minutažu.

Unatoč tome što rezultat protiv Norveške nema presudnu težinu, danski tabor ne želi izgubiti pobjednički ritam.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Utakmicu shvaćamo kao svojevrsni trening u kojem želimo razviti određene stvari. Rezultat nije najviši prioritet, ali i dalje želimo pobijediti. Dolazi puno naših navijača i želimo im pružiti dobru utakmicu, a istodobno se najbolje moguće pripremiti za petak, koji je najvažniji - naglasio je Jacobsen. Sličnog je razmišljanja i Niclas Kirkelokke:

- Sigurno nitko neće igrati 60 minuta, ali ne želimo ispasti iz ritma. Nema potrebe riskirati, cilj nam je graditi kontinuitet.

Razvoj situacije u danskoj skupini izravno je važan i za Hrvatsku. Prvoplasirani iz jedne skupine u polufinalu igra protiv drugoplasiranog iz druge, a Danska i Njemačka trenutačno dijele vrh skupine I sa šest bodova, uz prednost Danaca zbog boljeg međusobnog omjera. Ako Danska izgubi od Norveške, a Njemačka prethodno svlada Francusku, Danska bi mogla pasti na drugo mjesto. U tom slučaju, ako Hrvatska osvoji prvo mjesto u svojoj skupini, upravo bi Danska mogla završiti na hrvatskoj strani ždrijeba u polufinalu.

