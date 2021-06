Danski izbornik Kasper Hjulmand otkrio je kako su neki njegovi igrači potpuno emocionalno gotovi nakon sinoćnje drame u kojoj se Christian Eriksen (29) srušio na teren u utakmici Danske i Finske.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama Christiana Eriksena

Eriksen se krajem prvog poluvremena srušio, prvo su mu u pomoć prišli suigrači, a potom i liječnički tim koji ga je nekoliko minuta oživljavao, a potom i izveo sa stadiona. Eriksen je podignuo ruku te je tu izgledalo kao da je došao svijesti, a potom je stigla i obavijest Uefe kako mu je stanje stabilizirano te kako će se utakmica na zahtjev obje momčadi - nastaviti!

Interov veznjak zvao je suigrače putem videopoziva i također im poručio kako želi da se utakmica nastavi, no izbornik Hjulmand otkriva da jednostavno nisu svi u stanju za igrati dalje.

- Mogli smo odigrati utakmicu do kraja odmah u subotu navečer ili u nedjelju u podne. Kad smo čuli da je Eriksen dobro, odabrali smo prvu opciju - rekao je izbornik i bacio drukčije svjetlo na izjavu Uefe da su obje momčadi 'htjele nastaviti igrati'. Izbornik je rekao kako Uefa nije radila pritisak da se utakmica odigra istu večer, ali ako su im bile samo ponuđene te dvije opcije, nije baš da je izbora bilo pregršt.

Danski izbornik također je otkrio kako mu ovo nije bio prvi slučaj gdje je zamalo izgubio nekog od igrača na terenu.

- Kao trener, već sam bio u situaciji gdje smo gubili jednog od igrača na terenu - rekao je, a iako nije spomenuo u kome se radi, vjerojatno je mislio na bivšeg nogometaša Jonathana Richtera, piše danski Ekstra Bladet. Njega je na trening utakmici pogodio - grom! Hjulmand je tad bio pomoćnik u Nordsjaellandu.

Richter je naposljetku nasreću preživio, no liječnici su mu nakon nekoliko tjedana u induciranoj komi amputirali nogu.

Finska je naposljetku slavila 1-0 golom Pohjanpala, ali rezultat je u potpunosti ostao u drugom planu:

- Bila je to jako teška večer na koju smo se svi podsjetili što je najbitnije u životu. To su bitni odnosi s ljudima, to su ljudi koji su nam blizu. Obitelj i prijatelji. Sve, baš sve misli su s Christianom i njegovom obitelji - rekao je Hjulmand i nadodao kako ne bi mogao biti ponosniji na svoju momčad.

- Postoje igrači koji su potpuno emocionalno dovršeni. Gotovi. Igrači koji na drugi dan ne bi ni mogli odigrati ovu utakmicu. Oni se međusobno nekako drže, ovo je bilo traumatično iskustvo. Mogli smo igrati danas ili sutra u podne i svi smo se dogovorili igrati danas. Ne možeš igrati s takvim osjećajima. Pokušali smo pobijediti, ali čudo je što su uspjeli izaći na teren i pokušati igrati - zaključio je danski izbornik.