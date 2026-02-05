Dario Bel dijeli pravdu Rijeci i Dinamu. Evo tko je na Poljudu

Određeni su suci za 21. kolo HNL-a. Najiščekivanija je zadnja utakmica između Rijeke i Dinama, ali krenimo redom. Kolo u petak (18 sati) na Maksimiru otvaraju Lokomotiva i Gorica. Glavni sudac utakmice je Zdenko Lovrić, pomažu mu Marko Reljan i Filip Đer, dok u VAR sobi sjedi Mario Zebec.

Subotnji program otvaraju Vukovar i Istra (15 sati) i to na novom domu Vukovaraca, osječkom Gradskom vrtu. Pravdu dijeli Ante Terzić, uz pomoćnike Daria Kolarevića i Vadrana Đuraka, dok je za VAR zadužen Fran Jović. U 17.15 na Poljudu igraju Hajduk i Slaven Belupo. Tamo glavnu riječ ima Patrik Kolarić, pomažu mu Ivan Janić i Kruno Šarić, a u VAR-u je Ivan Bebek.

Nedjelja počinje susretom Varaždina i Osijeka u 15 sati u "baroknom gradu". Mateo Erceg je glavni sudac, uz aut linije su Vice Vidović i Ivan Vukančić, a Ante Čuljak pregledava snimke u VAR-u. Derbi kola na Rujevici igraju Rijeka i Dinamo, a tamo pravdu dijeli Dario Bel. Pomoćnici su mu Goran Pataki i Kristijan Novosel, a u VAR sobi sjedi Tihomir Pejin.