Dario Marešić: Želimo do kraja sezone osvojiti što više bodova

Hajduk je nakon remija sa Slavenom u Koprivnici produbio krizu. Pred domaćim navijačima izgubio je od Osijeka 1-0. Jedini gol na utakmici zabio je Vladan Bubanja nakon kornera i loše reakcije obrane. Loše izdanje "bilih" komentirao je i Dario Marešić.

- Loša energija s naše strane. Od prve minute nismo bili pravi, dosta smo griješili u posjedu. Kada ti je svaki treći pas ili dodir loš, igra ti krene gore-dolje. To nije naša igra. Želimo biti dominantni od prve do zadnje minute, ali to nismo uspjeli. Gol Osijeka kao da nas je probudio, počeli smo igrati bolje i stvarati prilike. Zaslužili smo bod, ali ništa više od toga - rekao je.

Promašili ste puno prilika?

- Promašili smo kazneni udarac i imali dosta šansi za 1-1.

Je li ovo slična utakmica kao ona u Koprivnici?

- Nije slična jer nam je nedostajalo nekoliko igrača. Energija nije bila prava do gola, a poslije smo odigrali dobru utakmicu. Hvatali smo bod, pa čak i pobjedu, ali na kraju čestitke Osijeku. Idemo dalje na teško gostovanje u Rijeci.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Koliko je nedostajao Livaja?

- Marko uvijek nedostaje, tu nemamo što pričati, ali moramo igrati i bez njega. Momčad je pokazala da može i bez njega, ali nam je jako bitan. Idemo sada u Rijeku pokazati pravo lice.

Pet kola je do kraja, Hajduk je drugi i tu će i ostati. No mora li pristup biti bolji?

- Nedostajalo je energije. Puno smo griješili i to nema toliko veze s pristupom koliko s kvalitetom. Nakon gola stvarno smo igrali kvalitetno, brzo, s dva dodira, kako smo tražili prije utakmice. Nastavljamo igrati brzo i idemo po tri boda u Rijeci.

Jesu li utakmice do kraja kvalifikacijske za iduću sezonu, trebaju li to shvatiti i mlađi igrači?

- Gledamo od treninga do treninga i od utakmice do utakmice. Bez obzira igramo li sa Slavenom Belupom ili Rijekom, motivacija mora biti ista. Želimo do kraja sezone osvojiti što više bodova - zaključio je Marešić.