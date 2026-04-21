NAKON PORAZA

Garica: Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu...

Piše Tomislav Gabelić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Garica: Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu...
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mogu biti ljut na nas jer nismo dali sve što smo trebali, ali oni su odradili dobar posao. Bilo nam je teško, nedostajalo je discipline i energije, a to se mora podrazumijevati, poručio je Španjolac

Hajduk je nakon neuvjerljive utakmice u Koprivnici protiv Slavena, koju je remizirao 2-2, produbio krizu. Pred najmanjim brojem gledatelja ove sezone na Poljudu izgubio je 1-0 od Osijeka. Jedini gol na utakmici zabio je Bubanja, dok je Šego imao priliku donijeti bod iz kaznenog udarca, ali ga nije realizirao. Osijek je tako stigao do prve pobjede nad "bilima" u posljednje dvije godine.

Razočaravajući je rezultat, kakva je bila igra?

- Ako gledamo prilike, nismo trebali izgubiti, možda je realan bio remi, možda i pobjeda. Nakon sedamdeset minuta kao da smo se probudili i nešto napravili. Može se pogriješiti u dodavanju, može se odigrati loše, ali moraš svaki dan dati maksimum. Neke stvari moramo mijenjati - rekao je Gonzalo Garcia.

Je li gol bio plod loše obrane?

- Osijek je dobar u prekidima. Nadam se da se takve situacije neće ponavljati, ali događaju se.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rebić je bio najbolji danas, hoće li ostati?

- To moramo vidjeti sa sportskim direktorom. Tko je bio najbolji stvar je mišljenja, vaše je da je to bio Rebić.

Kako ste vidjeli Osijek?

- Bila je to dobra utakmica. Igrali su kao momčad, stvarali nam probleme, a mi dugo nismo ništa kreirali. Mogu biti ljut na nas jer nismo dali sve što smo trebali, ali oni su odradili dobar posao. Bilo nam je teško, nedostajalo je discipline i energije, a to se mora podrazumijevati. Sve ostalo bio bi cirkus. Mislim da oni mogu biti zadovoljni, patili su u zadnjih dvadeset minuta kada smo mi napravili promjene.

Je li zabrinjavajuće da govorite o disciplini i energiji?

- Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu, pa i ako gledam Hajduk u posljednjih pet sezona. Nisam ljut, govorim vam kako se osjećam.

Malenica je rekao da im je bilo lakše igrati bez Livaje?

- Neke smo utakmice igrali s Markom, neke bez njega, i bili smo dominantni. Nisu nam stvarali prilike ni s Markom ni bez njega. On je za nas važan igrač.

Gledatelji su vas ispratili zvižducima?

- Normalno da jesu, svi smo razočarani. Ja ne dam kćeri i sinu da me pobijede u kartama, naravno da sam razočaran ovim rezultatom, iako to možda ne pokazujem. Danas smo pokazali dva lica i to me brine - zaključio je Garcia.

Strateg gostiju Tomislav Radotić imao je puno razloga za optimizam. Od posljednjeplasiranog Vukovara pobjegao je na sedam bodova i praktički je na rubu osiguravanja ostanka u ligi.

- Čestitam igračima jedne i druge momčadi na dobroj utakmici. Sretni smo i ponosni što smo pobijedili kvalitetnog suparnika kao što je Hajduk.

Rudarski ste izborili pobjedu?

- Utakmica je bila izuzetno zahtjevna za pripremu. Da biste pobijedili u gostima protiv odličnog Hajduka, morate ispuniti sve zahtjeve i imati dozu sreće, što smo danas imali.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako ste vidjeli pogodak?

- Protiv Varaždina smo primili gol iz prekida, a sada smo se dogovorili da pokušamo zabiti iz takve situacije. Uigravali smo tu akciju i uspjeli. Imali smo velik broj izostanaka, dosta smo rotirali i držali sve igrače spremnima, što nam se sada isplatilo. Uspijevamo se adekvatno pripremiti.

Sportski direktor Hajduka Robert Graf rekao je da je intenzitet HNL-a na razini druge poljske lige.

- Općenito se mogu složiti da je intenzitet lige slabiji. Danas smo znali kako će se Hajduk postaviti, bilo je nadmudrivanja, ali po meni je to bila dobra utakmica.

