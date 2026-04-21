Garica: Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu...

Hajduk je nakon neuvjerljive utakmice u Koprivnici protiv Slavena, koju je remizirao 2-2, produbio krizu. Pred najmanjim brojem gledatelja ove sezone na Poljudu izgubio je 1-0 od Osijeka. Jedini gol na utakmici zabio je Bubanja, dok je Šego imao priliku donijeti bod iz kaznenog udarca, ali ga nije realizirao. Osijek je tako stigao do prve pobjede nad "bilima" u posljednje dvije godine.
Razočaravajući je rezultat, kakva je bila igra?
- Ako gledamo prilike, nismo trebali izgubiti, možda je realan bio remi, možda i pobjeda. Nakon sedamdeset minuta kao da smo se probudili i nešto napravili. Može se pogriješiti u dodavanju, može se odigrati loše, ali moraš svaki dan dati maksimum. Neke stvari moramo mijenjati - rekao je Gonzalo Garcia.
Je li gol bio plod loše obrane?
- Osijek je dobar u prekidima. Nadam se da se takve situacije neće ponavljati, ali događaju se.
Rebić je bio najbolji danas, hoće li ostati?
- To moramo vidjeti sa sportskim direktorom. Tko je bio najbolji stvar je mišljenja, vaše je da je to bio Rebić.
Kako ste vidjeli Osijek?
- Bila je to dobra utakmica. Igrali su kao momčad, stvarali nam probleme, a mi dugo nismo ništa kreirali. Mogu biti ljut na nas jer nismo dali sve što smo trebali, ali oni su odradili dobar posao. Bilo nam je teško, nedostajalo je discipline i energije, a to se mora podrazumijevati. Sve ostalo bio bi cirkus. Mislim da oni mogu biti zadovoljni, patili su u zadnjih dvadeset minuta kada smo mi napravili promjene.
Je li zabrinjavajuće da govorite o disciplini i energiji?
- Disciplina i energija me brinu, i to kroz cijelu sezonu, pa i ako gledam Hajduk u posljednjih pet sezona. Nisam ljut, govorim vam kako se osjećam.
Malenica je rekao da im je bilo lakše igrati bez Livaje?
- Neke smo utakmice igrali s Markom, neke bez njega, i bili smo dominantni. Nisu nam stvarali prilike ni s Markom ni bez njega. On je za nas važan igrač.
Gledatelji su vas ispratili zvižducima?
- Normalno da jesu, svi smo razočarani. Ja ne dam kćeri i sinu da me pobijede u kartama, naravno da sam razočaran ovim rezultatom, iako to možda ne pokazujem. Danas smo pokazali dva lica i to me brine - zaključio je Garcia.
Strateg gostiju Tomislav Radotić imao je puno razloga za optimizam. Od posljednjeplasiranog Vukovara pobjegao je na sedam bodova i praktički je na rubu osiguravanja ostanka u ligi.
- Čestitam igračima jedne i druge momčadi na dobroj utakmici. Sretni smo i ponosni što smo pobijedili kvalitetnog suparnika kao što je Hajduk.
Rudarski ste izborili pobjedu?
- Utakmica je bila izuzetno zahtjevna za pripremu. Da biste pobijedili u gostima protiv odličnog Hajduka, morate ispuniti sve zahtjeve i imati dozu sreće, što smo danas imali.
Kako ste vidjeli pogodak?
- Protiv Varaždina smo primili gol iz prekida, a sada smo se dogovorili da pokušamo zabiti iz takve situacije. Uigravali smo tu akciju i uspjeli. Imali smo velik broj izostanaka, dosta smo rotirali i držali sve igrače spremnima, što nam se sada isplatilo. Uspijevamo se adekvatno pripremiti.
Sportski direktor Hajduka Robert Graf rekao je da je intenzitet HNL-a na razini druge poljske lige.
- Općenito se mogu složiti da je intenzitet lige slabiji. Danas smo znali kako će se Hajduk postaviti, bilo je nadmudrivanja, ali po meni je to bila dobra utakmica.
