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NAKON DEBAKLA

Dario Melnjak: Nije drama, imamo utakmicu već u nedjelju

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dario Melnjak: Nije drama, imamo utakmicu već u nedjelju
Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - HNK Hajduk u 32. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Ne znam zašto nam se ovo događa na gostovanjima. Dogovor je bio drukčiji, rekao je Melnjak o raspadima Hajduka koji im se događaju na gostovanjima u Europi

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Hajduk je ispao iz Europske lige nakon dramatičnog poraza od Pafosa 4-0 poslije produžetaka. Splitska momčad na Cipar je stigla s prednošću 2-0 iz prve utakmice, ali je domaćin u uzvratu nadoknadio zaostatak i izborio prolaz ukupnim rezultatom 4-2.

Ciprani su poveli u 40. minuti sjajnim golom Guge. David Goldar u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 2-0 i odveo utakmicu u produžetke, a Biel je već u 93. minuti povisio na 3-0. Konačnih 4-0 postavio je João Correia u 117. minuti. Hajduk će nakon ispadanja europsko natjecanje nastaviti protiv litavskog Žalgirisa.

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Nakon utakmice komentar je dao Dario Melnjak, strijelac drugog gola u prvoj utakmici na Poljudu.

- Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolji. Ostaje žal što nismo izdržali još minutu i pol u toj 90. minuti. Nije drama jer brzo imamo novu utakmicu, već u nedjelju, a onda i u četvrtak. Igrali smo protiv dobre momčadi i kvalitetnih igrača. Ostaje žal jer smatram da smo mogli bolje - rekao je.

Hajduku sada slijedi prva utakmica u novoj sezoni HNL-a, koju će u nedjelju igrati u Varaždinu.

- Utakmica dolazi jako brzo, imamo dva dana za oporavak i moramo biti bolji u nedjelju.

Hajduk je još jednom pokazao dva lica u europskim dvobojima. Dok je na Poljudu uvjerljivo pobijedio Pafos, u gostima je bio neprepoznatljiv, a najbolje prilike stvorio je tek nakon što je domaćin poveo 3-0.

- Ne znam zašto nam se ovo događa na gostovanjima. Dogovor je bio drukčiji. Protivnik nas je stisnuo i stvarao prilike, mi nešto manje, a na kraju nismo izdržali - zaključio je.

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