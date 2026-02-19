David protiv Golijata u Mostaru, gdje gledati uživo? 'Volio bih da i Zlatko Dalić dođe na utakmicu'

Nogometaši aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Hrvatskog športskog kluba Zrinjski u četvrtak će u okviru doigravanja Konferencijske lige ugostiti engleskog premijerligaša Crystal Palace. Utakmica se igra od 18.45 na Stadionu pod Bijelim Brijegom, prijenos je na kanalu Arenasport 3. Renomirani suparnik i kasna faza natjecanja veliki su uspjeh za mostarske "plemiće" koji ne namjeravaju istrčati na teren s bijelom zastavom u rukama, dapače, na krilima svojih vjernih navijača nadaju se novom velikom rezultatu.

Pokretanje videa... 01:16 Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

- Ovo je najveća utakmica ove sezone za nas. Nama je iznimna čast ugostiti na našem stadionu ovako renomiranog suparnika iz najjače lige na svijetu. Dat ćemo sve od sebe, a mojim igračima ne treba posebne motivacije kada su u pitanju europske utakmice. Siguran sam da će ostaviti dušu i srce na terenu i da ćemo dobro odigrati ako nam dozvole - kazao je Štimac u najavi utakmice te dodao kako je za renomiranog suparnika pripremio i odgovarajuću taktiku te kako ne očekuje da će njegova momčad dominirati.

Foto: Denis Kapetanovic

- S protivnicima igraš onoliko koliko ti oni dozvole a posebno se to odnosi na jače momčadi s izrazitom individualnom kvalitetom kakvu ima Crystal palace. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu, ali mi u utakmicu ulazimo s jasnim planom, kako se postaviti i utakmicu usmjeriti. Igrači se toga moraju pridržavati i po potrebi se prilagoditi i zaokrenuti priču na našu stranu. U svakom slučaju moramo biti u gustom bloku od prve minute, to je jako važno da nam ne stvore previše prilika.

Crystal Palace je u donjem domu Premiershipa, ali to neće zavarati Zrinjski jer je to momčad koja igra otvoreno i napadački i dominira protiv većine suparnika, čak i u tako jakoj ligi.

- Oni stvaraju jako puno prilika, lako dolaze pred protivnički šesnaesterac, dominiraju, ali im rezultati ne idu u prilog jer su olako primali golove. Bez obzira na rezultate kod njih nema krize igre, moćni su i sigurni na svakoj poziciji, i to me kao trenera brine. Bit će nam jako teško, toga smo svjesni, ali ipak se ne predajemo, gajimo i mi svoje nade. Vidimo svoju priliku, vjerujemo u nju, ali prvenstveno želimo predstaviti naš nogomet na kvalitetan način, kao i Hrvatski športski klub Zrinjski te da naši momci steknu iskustvo i obogate svoje karijere jednom ovakvom utakmicom.

Foto: Denis Kapetanovic

Na pitanje o rezultatu Štimac je ostao zakopčan do grla.

- Više od rezultata razmišljam o tome kako da moja momčad pokaže jednu stabilnost, zrelost i dobru igru pred svojim navijačima. Da naši navijači koji sutra dođu na utakmicu budu zadovoljni. Ne želim da se igrači opterećuju rezultatima, mi smo premašili europske ciljeve ove godine i nismo se pomirili da je ovo kraj. Gledamo na ono što su nam prioriteti, moramo biti pametni, mudri i skromni, ponizni u svemu što radimo. Sutra želimo ostaviti srce i dušu na terenu, pa što Bog da.

Upitan je Štimac i za mogućnost da izbornik Hrvatske Zlatko Dalić dođe na utakmicu...

- Volio bih da dođe što više naših nogometnih prijatelja. Sigurno da oni koji se ne odluče doći zbog najavljenog nevremena će pratiti uz male ekrane ono što će Zrinjski raditi na terenu, i nadam se da ih nećemo razočarati.

Foto: Denis Kapetanovic

Stoper Zrinjskog Hrvoje Barišić složio se sa svojim trenerom i dodao kako su spremni za ogled s renomiranim suparnikom.

- Velika je čast nakon Aston Ville igrati sa suparnikom iz lige čije je utakmice užitak gledati, i koje se dosta razlikuju od naših utakmica. Skautirali smo ih, koliko možemo pripremit ćemo se najbolje što možemo, motiva nam neće nedostajati, vidjet ćemo kako će to biti. Svi s nestrpljenjem očekujemo utakmicu, u svlačionici je dobro stanje, većina nas je odigrala popriličan broj europskih utakmica i imamo iskustva, ja sam ih odigrao četrdesetak. Bitno je držati se plana i držati koncentraciju, koja nas je koštala poraza u Banjaluci. Ako mi budemo na razini ne trebamo se bojati nikoga.