<p>LA Lakersi su ostvarili i drugu pobjedu za redom protiv Denver Nuggetsa u finalu Zapada rezultatom 105-103 i to 'za dlaku'. Naime, iako su bili bolji u prve dvije četvrtine, Nuggetsi su se kao i u seriji s Clippersima probudili pred kraj, odnosno u druge dvije četvrtine. </p><p>Srećom po Lakerse, imali su Anthonyja Davisa koji je cijelu susret bio odličan, a onda na kraju sve okrunio 'zlatnom tricom' sa sirenom za 2-0 u serijama za momčad iz LA-a. Davis je ubacio 31 koš, i upisao 26 dodavanja. Jokić je još jednom bio šuterski raspoložen u protivničkoj momčadi i Lakersima je zakucao 30 komada. James je ubacio u sedam i pol minuta prvih 12 koševa za Lakerse u susretu, a do poluvremena je stigao do brojke 20 s Lakersovih 10 koševa prednosti nad Nuggetsima koji su statistički bili puno lošiji nego li u prvoj utakmici.</p><p>Ipak, Jokićeva momčad je u trećoj četvrtini popravila rezultat i nešto više od 2 minute prije kraja stigla do rezultata 78-75, ali tek su u posljednjoj četvrtini stigli do prvog vodstva na utakmici još od ranog rezultata 12-12. Momčad LA Lakersa bila je bolja i u napadu i u obrani u drugoj utakmici finala Zapada. </p><p>Iako je Jokić promašio prva dva pokušaja trice, uspio je zabiti pred sam kraj utakmice, a onda čak i odvesti Denver do vodstva 103-102 20 sekundi prije kraja sjajnim zakucavanjem. Iako su do kraja Lakersi promašili dva puta, Denver nije uspio materijalizirati te pogreške u svoju korist pa im je Davis naplatio nonšalantnost dvije sekunde prije kraja. </p><p>- Vjera u sebe da preuzmeš odgovornost i jednostavno živiš s rezultatom koji će nakon toga biti je bit svega. A ovo je bio Davisov trenutak - rekao je nakon utakmice LeBron James. </p>