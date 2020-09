Stiže nam finale Zapada: Jokić i Murray na LeBrona i Davisa

Prva utakmica finala Zapadne konferencije počinje u tri sata u noći na petak, a prijenos uživo pratite na portalu 24sata. Uz komentare naših novinara, gostovat će i stručni sukomentator

<p>I dok smo već odgledali dvije utakmice konferencijskog finala na Istoku, u noći na petak u 3:00 stiže nam i prva utakmica finala Zapadne konferencije između Los Angeles Lakersa i Denver Nuggetsa.</p><p>Kao što je to bio slučaj i s prvom utakmicom Istočne konferencije, i ovu ćete utakmicu moći pratiti uživo na 24 sata, a ovaj put će uz komentare naših novinara biti prisutna i analiza stručnog sukomentatora - talentiranog centra Gorice i bivšeg košarkaša Cibone, <strong>Krešimira Ljubičića</strong>.</p><p>Tako će centri biti fokalne točke i na parketu, i u prijenosu uživo. Na parketu će Lakerse predvoditi <strong>LeBron James</strong> zajedno s visokim <strong>Anthonyjem Davisom</strong> koji će se u reketu vjerojatno dosta vremena boriti protiv srpskog maestra <strong>Nikole Jokića</strong>. Jokić će uza sebe imati i podršku druge Denverove violine,<strong> Jamala Murraya</strong>.</p><p>I dok je Denver izbacio jednu momčad iz Los Angelesa koja je upravo uz Lakerse i bila najveći favorit za naslov, čini se kako bi LeBron i ekipa ipak mogli biti malo teži zalogaj. Zašto?</p><h2>Lakersi im na papiru ne leže</h2><p>Lakersi bi u teoriji trebali biti baš problematična momčad za Denver. Dok su kod Clippersa dva najbolja igrača bili <strong>Paul George</strong> i <strong>Kawhi Leonard </strong>za kojeg Nuggetsi imaju baš dva prikladna obrambena igrača - <strong>Garyja Harrisa i Jeramija Granta</strong>, ovdje to nije slučaj. Za početak, LeBron James znatno je masivniji i fizički močniji igrač od ijednog od navedenog dvojca. Tu dolazi do problema jer je teško za očekivati da ga može čuvati Harris.</p><p>Do drugog problema dolazi u tome što je Davis stvoren da radi probleme Jokiću. Odavno se zna, ako želiš oslabiti Denver, napuni Jokića s prekršajima u ranoj fazi utakmice. Davis i James idealni su za to. Njihova pick and roll igra sastoji se od dva igrača koja mogu kazniti svako kašnjenje, svako loše preuzimanje, svaku grešku, a srpski centar naročito je lak za napasti zbog svoje tromosti u pick and roll igri.</p><p>Uz to, LeBron James i dalje je LeBron James. Usprkos brojnim kritičarima, ove godine čini se očitije nego ikad dosad da ostali jednostavno nisu na toj razini kad je najbitnije...</p><h2>Denver ne treba otpisati</h2><p>Ipak, Denver ne treba otpisati. Napravili su to brojni nakon što su Nuggetsi počeli gubiti od Jazza 3-1, a potom su ih svi otpisali uoči serije s Clippersima, a naročito pri porazu 3-1.</p><p>I nakon što je Denver došao na 3-3, kad su na vidjelo došle sve mane Clippersa, kad su Nuggetsi imali nevjerojatan momentum, kad je sav pritisak bio na Clippersima, kad se vidjelo da su i Murray i Jokić zasigurno bolji u 'clutch' trenutcima od Georgea, ako ne već i Leonarda, većina američkih analitičara i dalje je sedmu utakmicu automatski zapisala kao pobjedu Clippersa. Nisu mogli više pogriješiti...</p><p>Trener Denvera <strong>Mike Malone </strong>treba se nadati da bi njegov suparnik <strong>Frank Vogel</strong> mogao počiniti neke ozbiljne greške kao što ih je činio trener Clippersa <strong>Doc Rivers</strong>. Naprimjer, Rivers je svojim igračima dao uputu da udvajaju Jokića, što je recept za katastrofu.</p><p>Udvajanje igrača odličan je potez kada se to radi na igraču koji je brzoplet s loptom, ili je niži od igrača koji ga udvajaju, ili ima loš pregled igre, ili neku četvrtu manu sličnog tipa. Nikola Jokić strpljiv je, visok je, a što se pregleda igre tiče, malo koji čovjek na svijetu ima ga na toj razini. Najveća Vogelova greška u ovoj seriji mogla bi biti ta da Davisa igra na poziciji krilnog centra s klasičnim centrom na petici.</p><p>U tom slučaju, Jokića bi Malone mogao sakriti na protivničkoj petici poput<strong> JaValea McGeeja ili Dwighta Howarda </strong>koji su ipak znatno manje napadački potentni, a na Davisa bi mogao baciti ili <strong>Paula Millsapa</strong>, ili Granta, ili pak malo pokretnijeg centra<strong> Masona Plumleeja</strong>.</p><p>Za svaku od te tri opcije postoje neke mane - Millsap i Grant znatno su manji od Davisa, a Plumlee je nešto sporiji te je uz to problem kada u napadu zajedno igraju on i Jokić. Ali, nijedan recept nije savršen...</p><p>Jako, jako bitan faktor u ovoj seriji, čak i bitniji nego u prošloj, bi mogao biti Murray. Dok su ga tamo mogli čuvati George i Leonard, koji su stvoreni da rade probleme protivničkim bekovima i krilima, ovdje takve obrambene napasti baš i nema. Okej, <strong>Rajon Rondo </strong>uvijek je bio dobar obrambeni igrač, ali ipak je u ovim godinama na razini ispod navedenog dvojca...</p><p>Naposljetku, Nikola Jokić. Davis je fantastičan obrambeni igrač, jedan od najboljih, i u teoriji bi trebao imati sve što je potrebno za zaustaviti Srbina. Ali Jokić je neka posebna biljka koja će apsolutno uvijek napraviti ono što treba. Tko god ga čuvao.</p><p>Zasigurno Nuggetsi ulaze kao autsajderi u ovu seriju, ali ulazili su i ranije, a to im, čini se, i ne predstavlja neki problem...</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>