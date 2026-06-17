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NOGOMETNA LEGENDA

Davor Šuker: Modrić će se ovog ljeta vratiti u Real Madrid!

Piše Ivan Tomašković,
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Davor Šuker: Modrić će se ovog ljeta vratiti u Real Madrid!
Foto: instagram

Modriću uskoro istječe ugovor i zasad se ne zna hoće li produljiti s Milanom.

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Luka Modrić i Davor Šuker ostavili su neizbrisiv trag u Realu iz Madrida. Modrić uskoro navršava 41 godinu i u Realu je bio od 2012. do 2025 godine. S 29 pehara  jedan je od najtrofejnijih grača u povijesti Reala, no prošloga ljeta prešao je u Milan. Zasad se ne zna hoće li ostati u Milanu budući da mu uskoro istječe ugovor. 

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S druge strane legendarni Davor Šuker blisko je povezan s madridskim nogometnim krugovima i u razgovoru za emisiju "La Tribu" na Radio Marci natuknuo je da bi se Luka Modrić mogao vratiti u Madrid. 

- Upravo su me pitali gdje će nastaviti, u Milanu ili Madridu... Mislim da će se nešto dogoditi s Realom. Pričekajmo da prođe Svjetsko prvenstvo. Vratit će se sigurno ovog ljeta, ali ne znam na koji način... Pričekajmo da prođe Svjetsko prvenstvo pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - rekao je Šuker pa dodao:

- Ne mogu više reći, ne mogu više reći, prijatelju. Neka nešto ostane u zraku, ne može se sve reć. Jamčim vam da će sigurno nešto napraviti s Realom.

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