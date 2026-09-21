De la Fuente ostaje na klupi 'furije'! Svjetski prvaci donijeli veliku odluku uoči Hrvatske

Španjolski nogometni savez objavio je u ponedjeljak da je produljen ugovor s izbornikom Luisom de la Fuenteom koji je s La Rojom ovog ljeta osvojio naslov svjetskog prvaka, a 2024. godine naslov europskog prvaka.

"Luis de la Fuente produljuje ugovor koji obuhvaća sljedeća dva europska prvenstva (2028. i 2032.) te Svjetsko prvenstvo 2030. godine, čiji će Španjolska biti sudomaćin uz Portugal, Maroko, Paragvaj, Urugvaj i Argentinu", navodi se u priopćenju RFEF-a.

Španjolski trener koji je na mjestu izbornika zamijenio Luisa Enriquea, sadašnjeg trenera PSG-a, nastavit će tako svoj mandat s ciljem da ponovi osvajanje povijesne tri krune Euro-SP-Euro, što je Španjolskoj uspjelo između 2008. i 2012.

Bivši trener mlađih selekcija, 65-godišnji De la Fuente zaslužuje, ističe predsjednik RFEF-a Rafael Louzan, "dugu budućnost" na čelu la Roja, nakon 14 godina u sklopu Saveza.

Osvajač Lige nacija 2023. i Eura s mladom reprezentacijom 2019., De la Fuente je već najtrofejniji izbornik u povijesti Španjolske, koju je odveo ovo ljeto do drugog naslova svjetskog prvaka ovo ljeto u SAD-u.