Debakl kod Barcelone još jedan u nizu bolnih šamara Zagrebu. Samo je jednom teže stradao...

Bilo je tužno i žalosno gledati kako se rukometaši Barcelone poigravaju sa zagrebašima, kao da igraju protiv osnovnoškolske momčadi. No, to je u ovom trenutku realnost hrvatskog prvaka. Dok u domaćoj ligi drži monopol s 33 uzastopna naslova prvaka, Zagreb u Ligi prvaka rasprodaje ugled i vreća je za napucavanje.

Palau Blaugrana postaje dvorana iz noćne more za hrvatski klub. Poraz od Barce 46-26, ujedno i 11. ove sezone u Ligi prvaka, jedan je od najtežih u klupskoj povijesti. Najteži im je zadao baš katalonski velikan na istom mjestu, prije 11 godina u uzvratnoj utakmici četvrtfinala, kada je bilo 43-21.

Zagreb je posljednji na ljestvici s dva boda i pozitivno je što će ova agonija trajati samo još dva kola. Na domaćem terenu ugostit će Wislu Plock, a potom će natjecanje završiti 11. ožujka kod GOG-a. Moći će se u miru posvetiti domaćim natjecanjima.

Već je jasno da nakon ove sezone kreće rekonstrukcija momčadi jer ovakvo što više nema smisla. Klubu trebaju novi vjetrovi, mladost i energija. Hrvoje Horvat trebao bi postati novi trener, stižu reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom.

Na pogon kineskog kapitala očekuju se zvučna pojačanja s kojima Zagreb planira napasti eliminacijsku fazu Lige prvaka. Iako takvo što, nakon ovakvog poraza, djeluje kao bajka...

