Debitant oduševio na derbiju: 'Ovako odigrati protiv Hajduka i na punom stadionu, svaka čast'

Nogometaši Dinama pobijedili su u subotu u Vječnom derbiju Hajduk 2-0. Pogotke odluke u susretu 34. kola HNL-a zabili su Bakrar i Beljo, a prvi put za klub s Maksimira u hrvatskom prvenstvu nastupio je junior 'modrih' Marko Zebić (19). Priliku je dobio zbog ozljede standardnog Scotta McKenne i suspenzije Sergija Domingueza. Stoper je odigrao cijeli susret i oduševio suigrače, ali i sportske kritičare. Odigrao je cijeli susret protiv Splićana i ostvario novi 'clean sheet'.

Statistika Marka Zebića protiv Hajduka.

Na utakmici je tri puta oduzeo posjed Hajduku, imao tek četiri kriva dodavanja i jednu veliku kreiranu priliku. Dobio je odličnu 7.8 ocjenu i sjajno s ostatkom obrane zaustavio drugog najboljeg strijelca 'bilih' Marka Livaju.

Njemu je to bio treći nastup za 'modre'. Odigrao je četiri minute protiv Genka (3-3) u šesnaestini finala Europske lige te cijeli susret četvrtfinala hrvatskog kupa protiv Kurilovca (2-0). Za mlađe uzraste Hrvatske odigrao je već 38 utakmica i zabio tri gola, a ugovor s Dinamom ima do 2028. godine.

Mladog suigrača pohvalio je nakon susreta kolega u obrani Niko Galešić.

- Zebiću svaka čast, sjajno je pomogao ekipi. Igrati protiv Hajduka i pred punim stadionom... Znam kako je teško meni bilo.