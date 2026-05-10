Obavijesti

Sport

Komentari 3
MLADI REPREZENTATIVAC

Debitant oduševio na derbiju: 'Ovako odigrati protiv Hajduka i na punom stadionu, svaka čast'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 7 min
Debitant oduševio na derbiju: 'Ovako odigrati protiv Hajduka i na punom stadionu, svaka čast'
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo je slavio u Vječnom derbiju protiv Hajduka 2-0. Mladi stoper Marko Zebić oduševio je na svom debiju, a nahvalio ga je i kolega iz obrane

Admiral

Nogometaši Dinama pobijedili su u subotu u Vječnom derbiju Hajduk 2-0. Pogotke odluke u susretu 34. kola HNL-a zabili su Bakrar i Beljo, a prvi put za klub s Maksimira u hrvatskom prvenstvu nastupio je junior 'modrih' Marko Zebić (19). Priliku je dobio zbog ozljede standardnog Scotta McKenne i suspenzije Sergija Domingueza. Stoper je odigrao cijeli susret i oduševio suigrače, ali i sportske kritičare. Odigrao je cijeli susret protiv Splićana i ostvario novi 'clean sheet'.

Statistika Marka Zebića protiv Hajduka.

Foto: Sofascore

Na utakmici je tri puta oduzeo posjed Hajduku, imao tek četiri kriva dodavanja i jednu veliku kreiranu priliku. Dobio je odličnu 7.8 ocjenu i sjajno s ostatkom obrane zaustavio drugog najboljeg strijelca 'bilih' Marka Livaju.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a Svečana loža stadiona Maksimi tijekom utakmcie između Dinama i Hajduka
100
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Njemu je to bio treći nastup za 'modre'. Odigrao je četiri minute protiv Genka (3-3) u šesnaestini finala Europske lige te cijeli susret četvrtfinala hrvatskog kupa protiv Kurilovca (2-0). Za mlađe uzraste Hrvatske odigrao je već 38 utakmica i zabio tri gola, a ugovor s Dinamom ima do 2028. godine. 

S TRIBINA NA INTERNET VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru
VIDEO Nema kraja podbadanju! Evo što su Boysi objavili Torcidi nakon derbija na Maksimiru

Mladog suigrača pohvalio je nakon susreta kolega u obrani Niko Galešić.

- Zebiću svaka čast, sjajno je pomogao ekipi. Igrati protiv Hajduka i pred punim stadionom... Znam kako je teško meni bilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026