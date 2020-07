'Dečki su se 'razluftali', u Goricu odlazimo potvrditi naš status'

Tri kola prije kraja u Varaždinu je situacija - komotna. Ispred devete Istre imaju šest bodova prednosti, a u odnosu na stanje prije korone, dogodio se zaokret za 180 stupnjeva. A velike zasluge za to ima Samir Toplak

<p>Dali smo dečkima da se 'razluftaju' i odmore i nadam se da ćemo naći dovoljno motiva da budemo konkurentni i pravi. Ali nema veze, mi nakon ovakve euforije i rezultata možemo izvući dobru utakmicu. Sigurno ćemo se dobro pripremiti za njih, dobro smo ih snimili te im znamo dobre i loše strane. Malo su promijenili taktičke stvari pod novim trenerom tako da očekujem dobru utakmicu, započeo je trener <strong>Varaždina</strong> <strong>Samir Toplak</strong> prije odlaska njegove momčadi na gostovanje u <strong>Goricu</strong>. </p><p>Pobjedom protiv <strong>Slaven Belupa</strong> (1-0) Toplakove su trupe praktički osigurale ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Sad su na osmom mjestu (30) sa šest bodova više od devetoplasirane <strong>Istre </strong>(24) koja će najvjerojatnije u doigravanje za 1. HNL protiv <strong>Orijenta</strong>, dok je <strong>Inter </strong>(17) već jednom nogom ispao u drugu ligu.</p><p>- Nadam se da su svi u Varaždinu sretni jer ostajemo prvoligaš. Možda će zvučati prepotentno, no ako Istra osvoji sedam bodova, a mi ni jedan i ako nas prestignu krenut ću u Pulu pješice i čestitati im na tome - rekao je Toplak nakon pobjede protiv 'farmaceuta'.</p><p>Tri su kola do kraja, a Varaždin prvo gostuje u Gorici, zatim dočekuje <strong>Osijek </strong>te u posljednjem kolu odlazi na Maksimir. Težak raspored, ali Istrani imaju još teži - prvo odlaze u Osijek, zatim dočekuju <strong>Dinamo </strong>pa u zadnjem kolu gostuju na Rujevici kod <strong>Rijeke</strong>. Tako Toplak može biti siguran u ostanak ako se ne dogodi pravo čudo, ali naravno da bi bilo mnogo lakše da se sve već riješi u Gorici.</p><p>- Oni su izgubili šanse za to peto mjesto, ali sigurno da svi mi želimo još kad te dobro ide. Izuzetno dobra ekipa, ako im uđeš u mlin možeš teško stradati. No, protiv njih se može igrati i idemo potvrditi naš status u Goricu. Bit će to rasterećena utakmica. Tamo smo izgubili u pripremnom susretu 5-1, ali imali smo svoje šanse na 2-1. Očekujem otvorenu utakmicu, nešto slično onoj na Kranjčevićevoj, znamo se braniti, ali i biti opasni prema naprijed te ćemo to prezentirati - završio je trener Varaždina.</p><p>U tri utakmice ove sezone dva je puta slavila Gorica (3-1, 1-0), a jednom je bilo neriješeno (2-2). Utakmica 34. kola 1. HNL između Gorice i Varaždina na rasporedu je u petak, 10. srpnja, s početkom u 20 sati na stadionu u Velikoj Gorici.</p>