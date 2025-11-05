Delija će se žaliti UFC-u. Evo kolike su šanse za veliki obrat

Sad je već nekoliko dana prošlo od najčudnijeg meča u UFC-u zadnjih godina, a u njemu je sudjelovao hrvatski borac Ante Delija (35, 26-7) i 'pobijedio' pa izgubio u istoj večer od Walde Cortesa-Acoste (34, 15-2) u APEX centru u Las Vegasu. Podsjetimo, sudac Mark Smith prvo je ušao između Delije i Acoste, odnosno prekinuo meč u trenutku kad je Dubrovčanin "bombardirao" protivnika i u kavez su ušli timovi, cutmani, doktor, Antin protivnik sjeo je na stolac što također nije smio, dogodilo se previše čudnih stvari da bi nakon svega Smith išao gledati snimku i odlučio da se meč nastavi, što je protiv pravila, a Delija je ubrzo izgubio tehničkim nokautom.

Žalio se na društvenim mrežama hrvatski borac, svjetski su mediji pisali o neviđenoj kontroverzi, a jedini legalni način da se promijeni ishod te borbe je žalba Atletskoj komisiji Nevade jer se meč održao u Las Vegasu. Delija to mora napraviti pisanim putem 10 dana od održavanja meča, a nakon zaprimanja će Nevada State Athletic Commission (NSAC) odlučiti ima li žalba uporište za daljnji postupak. Ima li, bit će službeno saslušanje u Vegasu, a to se održava jednom mjesečno.

Trajanje procesa varira, na prvu odluku NSAC-a može se čekati do mjesec dana od podnošenja žalbe, a ishodi se obično donesu nakon otprilike tri mjeseca.

Problem za Deliju je taj da se sudačke pogreške gotovo nikad ne mijenjaju ako nisu jasno protiv pravila. Odluka Marka Smitha jest jasno protiv pravila, ali i dalje je sve to pod znakom upitnika. Šanse nisu velike, ali postoje da će se taj meč pretvoriti u no contest, što bi po mnogima bilo najpravednije.

Na 'Hodajućoj nevolji' sad je da napiše žalbu, a onda ne preostaje ništa drugo nego čekati. Jer ovakav poraz na najvećoj svjetskoj sceni... To se nije smjelo dogoditi.