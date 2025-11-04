Obavijesti

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

Hrvatski MMA borac Ante Delija izgubio je od Walda Cortesa-Acoste u bizarnim okolnostima na UFC Fight Night 263 priredbi u Las Vegasu. Podsjetimo, Delija je mislio da je pobijedio meč nakon što je srušio Dominikanca, a sudac prekinuo meč. Međutim, u nevjerojatnom spletu okolnosti, suci su pogledali VAR i dali Acosti novu šansu zato što ga je Dubrovčanin pogodio prstom u oko, iako je hrvatski borac već proslavio pobjedu, a timovi boraca bili su u kavezu.

Delija je zato burno reagirao na društvenim mrežama, a izjavio je kako nije siguran je li pogodio protivnika u oko. Međutim, Cortes-Acosta otkrio je posljedice njegovog uboda na društvenim mrežama i posljedice su i dalje vidljive.

- Tijelo mi je u savršenom stanju nakon borbe, jedini je problem moje oko. I dalje osjećam puno neugode u oku, na tabletama sam, a kada one popuste imam osjećaj kao da mi je nešto u oku. Moram stalno stavljati kapi na oči - rekao je Acosta i otkrio kako mu je zamagljen vid u lijevom oku.

- Doktor mi tvrdi kako sve izgleda dobro u smislu oporavka, imam posjekotinu u oku i ono je iziritirano, ali sve će biti u redu. Vozio sam se doma nakon borbe i svakih pola sata bih osjetio puno pritiska i boli. Bilo je kao i u borbi, puno sam se potrudio kako bih ga nokautirao, a tada sam osjetio bol i srušio se na pod.

Čeka ga posjeta specijalistu.

- Moram odmarati, pustiti da prođu dani. U četvrtak ću posjetiti još jednog specijalista kako bi mi potvrdio da je sve kako bi trebalo biti - rekao je borac za podcast Hablemos MMA.

