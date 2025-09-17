Delija razbio Poljaka i preskočio ga na rang ljestvici. Sad je UFC vratio Tyburu ispred Ante!?

Na tjednoj bazi najjača svjetska MMA organizacija UFC ažurira ranking ljestvice, a to su napravili i nakon Noche UFC eventa u Meksiku. I sve bi to bilo uredu, da nisu napravili suludu promjenu i ničim izazvani stavili Poljaka Marcina Tyburu (39, 27-10) ispred najboljeg hrvatskog teškaša Ante Delije (35, 26-6).

Podsjetimo, Dubrovčanin je početkom mjeseca u prvoj rundi nokautirao Poljaka u Parizu te nakon toga završio kao devetorangirani borac na teškaškoj ljestvici, a sad ga je bez ikakvog povoda Tybura preskočio u poretku.Fanovi su ostali u potpunosti zbunjeni ovim potezom.

- To je jednostavno sramotno za onoga tko je to napravio. Stvarno su mislili da nećemo primijetiti - samo je jedan od komentara.

Delija se ne treba osvrtati na takve situacije jer on najbolje govori u kavezu. I to bi trebao napraviti već na blagdan Svih svetih, odnosno 1. studenog kad bi prema Sherdogu, a očekuje se i službena potvrda UFC-a, trebao predvoditi Fight Night će u APEX centru u Las Vegasu biti u glavnom meču eventa protiv Walda Cortesa-Acoste (33, 14-2) koji je šestorangirani izazivač teške kategorije.

Jasno je da UFC ozbiljno računa na Deliju čim su ga u drugom nastupu stavili kao aktera glavnog meča večeri.