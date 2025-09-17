Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČUDNA SITUACIJA

Delija razbio Poljaka i preskočio ga na rang ljestvici. Sad je UFC vratio Tyburu ispred Ante!?

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Delija razbio Poljaka i preskočio ga na rang ljestvici. Sad je UFC vratio Tyburu ispred Ante!?
Foto: Profimedia

UFC je Tyburu postavio na deveto mjesto ljestvice teškaša i to tri tjedna nakon što ga je naš Ante Delija pobijedio u Parizu. Taj je potez naišao na čuđenje na društvenim mrežama

Na tjednoj bazi najjača svjetska MMA organizacija UFC ažurira ranking ljestvice, a to su napravili i nakon Noche UFC eventa u Meksiku. I sve bi to bilo uredu, da nisu napravili suludu promjenu i ničim izazvani stavili Poljaka Marcina Tyburu (39, 27-10) ispred najboljeg hrvatskog teškaša Ante Delije (35, 26-6).

EKSPRESNA PONUDA Delija se vraća u kavez i to na blagdan!? Prijeti 6. izazivač
Delija se vraća u kavez i to na blagdan!? Prijeti 6. izazivač

Podsjetimo, Dubrovčanin je početkom mjeseca u prvoj rundi nokautirao Poljaka u Parizu te nakon toga završio kao devetorangirani borac na teškaškoj ljestvici, a sad ga je bez ikakvog povoda Tybura preskočio u poretku.Fanovi su ostali u potpunosti zbunjeni ovim potezom.

- To je jednostavno sramotno za onoga tko je to napravio. Stvarno su mislili da nećemo primijetiti - samo je jedan od komentara.

Delija se ne treba osvrtati na takve situacije jer on najbolje govori u kavezu. I to bi trebao napraviti već na blagdan Svih svetih, odnosno 1. studenog kad bi prema Sherdogu, a očekuje se i službena potvrda UFC-a, trebao predvoditi Fight Night će u APEX centru u Las Vegasu biti u glavnom meču eventa protiv Walda Cortesa-Acoste (33, 14-2) koji je šestorangirani izazivač teške kategorije.

UŠAO U TOP 10 Delija nakon pobjede u UFC-u: U Zagrebu sam dosegao vrhunac pa se javio Aspinallovom ocu
Delija nakon pobjede u UFC-u: U Zagrebu sam dosegao vrhunac pa se javio Aspinallovom ocu

Jasno je da UFC ozbiljno računa na Deliju čim su ga u drugom nastupu stavili kao aktera glavnog meča večeri. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025