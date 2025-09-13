Delija se vraća u kavez i to na blagdan!? Prijeti 6. izazivač

Nakon što je vrhunski debitirao u kavezu UFC-a pobjedom protiv Marcina Tybure (39, 27-10) u Parizu, Ante Delija (35, 26-6) vrlo bi se brzo ponovno mogao boriti. Poljaka protiv kojeg je prije 10 godina slomio nogu, sad je pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi i najavio pohod na sam vrh teške kategorije.

Pobjedom je Delija došao na šesto mjesto teške kategorije UFC-a, a to znači da bi ubrzo uz nekoliko vezanih pobjeda mogao postati prvi izazivač teške kategorije. Doduše, s obzirom na to da je trenutačni prvak Tom Aspinall (32, 15-3) s kojim zasigurno neće ući u kavez jer trenira kod Toma i vrhunski su prijatelji.

No, kako pišu neki latinoamerički mediji, 'Hodajuća nevolja' borit će se na blagdan Svih svetih, 1. studenog u Las Vegasu protiv Dominikanca Walda Cortesa-Acoste (33, 14-2) koji je šesti izazivač teške kategorije.

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječ je o borcu koji u kavezu najjače svjetske MMA organizacije ima sedam pobjeda i dva poraza, a posljednji je meč odradio u kolovozu kad je jednoglasnom sudačkom odlukom slavio protiv Sergeja Pavloviča (33, 20-3), a nikad u karijeri nije bio nokautiran ni prisiljen na predaju, samo je dva puta izgubio sudačkom odlukom.

Zna Ante da ga čeka čvrst protivnik, a spominje se kako će to biti na UFC Fight Nightu u Apexu na blagdan Svih svetih 1. studenog ili pak tjedan dana kasnije, a postoji mogućnost i da budu glavna borba večeri ako će biti na ovom cardu 9. studenog.