Denver se tek sad uključuje: LA Lakersi poveli s 'famoznih' 3-1

Nakon što su Nikola Jokić i Denver Nuggetsi smanjili zaostatak na 2-1, logično je bilo da će LA otići na 3-1. Predvodili su ih Anthony Davis s 34 poena i James sa 28 poena, a pitanje je može li Denver opet preokrenuti

<p>I krećemo opet ispočetka. To bi ukratko bio najprecizniji opis <strong>Denverovog </strong>doigravanja još od prvog kola doigravanja u konferenciji i preokreta protiv <strong>Utah Jazza </strong>sa 3-1 na 4-3. Napravili u isto i protiv <strong>Los Angeles Clippersa</strong>, a nakon poraza od <strong>Los Angeles Lakersa</strong> sa 114-108, morat će krenuti istim putem žele li u finalnu seriju NBA lige.</p><p>U ovom susretu su Nuggetsi imali prednost u prvoj minuti utakmice i nakon toga više nisu. Već nakon prve četvrtine su Lakersi vodili sedam razlike (37-30), a nakon toga su tu prednost održavali. U nastavku prvog poluvremena malo su se probudili Nuggetsi te stigli na pet poena zaostatka (55-60).</p><p>Zabili su Nuggetsi odmah na otvaranju i došli na dohvatljivih -2, ali nisu se dali Lakersi te su u istoj četvrtini otišli na 11 poena prednosti (82-71), ali <strong>Jokić </strong>i ekipa su opet do kraja četvrtine došli na veoma dohvatljiva tri poena razlike (87-84). Najbliže su Lakersima Nuggetsi bili na otvaranju posljednje četvrtine u kojoj su stigli na -1 (87-86), ali dalje nisu uspjeli. Lakersi tad rade seriju 6-0 i do kraja rutinski održavaju tu razliku.</p><p>Lakerse su predvodili <strong>Anthony Davis </strong>sa 34 poena, pet skokova i tri asistencije te <strong>LeBron James</strong> na pragu triple doublea sa 26 poena, devet skokova i osam asistencija. Kod Denvera je najbolji bio <strong>Jamal Murray </strong>sa 32 poena, tri skoka i osam asistencija. Nikola Jokić ubacio je 16 poena sa sedam skokova i četiri asistencije.</p><p>Sljedeća utakmica na rasporedu je u nedjelju, 27. rujna, s početkom u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu. U finalnoj seriji istočne konferencije <strong>Miami Heat </strong>vodi protiv <strong>Boston Celticsa </strong>također sa 3-1.</p>