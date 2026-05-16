Detroit izborio sedmu, Spursi u finalu nakon čak devet godina

Piše Bruno Lukas,
Foto: Jesse Johnson/REUTERS

Detroit Pistonsi su pobjedom protiv Clevelanda izjednačili seriju na 3-3 i izborili odlučujuću sedmu utakmicu. Istovremeno, San Antonio Spursi su razbili Minnesotu i s ukupnih 4-2 prošli u finale Zapadne konferencije

Luda večer u NBA doigravanju donijela je dramu na Istoku i potpunu dominaciju na Zapadu. Detroit Pistonsi odigrali su čudesno drugo poluvrijeme, pobijedili Cleveland Cavalierse s uvjerljivih 115-94 i tako izjednačili seriju na 3-3. O putniku u finale Istočne konferencije odlučivat će sedma utakmica koja se igra u nedjelju.

Foto: Ken Blaze/REUTERS

Detroit je ovom pobjedom izjednačio 66 godina star rekord lige za najveću gostujuću pobjedu u šestoj utakmici kada momčad gubi u seriji. Sjajni Cade Cunningham vodio je Pistonse s 21 poenom, dok su Jalen Duren i Daniss Jenkins dodali po 15 koševa. Detroit ove sezone igra nevjerojatno pod pritiskom jer im je ovo već četvrta pobjeda u utakmicama u kojima su mogli ispasti.

S druge strane, James Harden bio je najbolji kod Clevelanda s 23 poena, dok su Donovan Mitchell i Evan Mobley dodali po 18. Ipak, Cleveland je platio cijenu zbog čak 20 izgubljenih lopti koje je Detroit pretvorio u lake poene i potpuno prelomio utakmicu u drugom poluvremenu. Mitchell je priznao da su primili težak udarac na koji nisu znali odgovoriti.

San Antonio slavi čudesnog mladog asa

Na Zapadu više nema dvojbe. Mladi San Antonio Spursi pokazali su da su već sada spremni za borbu za naslov prvaka. U šestoj utakmici pobijedili su Minnesotu Timberwolvese 139-109 i s ukupnih 4-2 prošli u finale Zapadne konferencije. Tamo ih čeka branitelj naslova Oklahoma City.

Foto: Jesse Johnson/REUTERS

Utakmicu karijere odigrao je Stephon Castle koji je postigao 32 poena i ubilježio 11 skokova. Prva zvijezda Minnesote Anthony Edwards čestitao je protivnicima još tijekom četvrte četvrtine i sportski priznao da je San Antonio jednostavno bolja momčad.

De'Aaron Fox pomogao je pobjedi s 21 poenom, dok je mladi Dylan Harper dodao 15. San Antonio je s 18 pogodaka iza linije za tri poena srušio klupski rekord u doigravanju. Glavna zvijezda Victor Wembanyama ovaj je put postigao 19 poena jer ga je obrana domaćina dobro čuvala, ali je zato odradio ogroman posao pod svojim košem.

Wembanyama je nakon utakmice poručio da su puni samopouzdanja, ali da sada misle samo na odmor prije iduće serije. Edwards je zabio 24 poena za Minnesotu, a pratili su ga Terrence Shannon s 21 i Naz Reid s 18 koševa. Potpuno je zakazao Julius Randle koji je ubacio samo tri poena. 

