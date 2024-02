Diario As: Modrić ima šesto čulo. Igra sve manje, a kad uđe dokaže koliko je velik igrač...

Luka Modrić (38) u nedjelju je zabio pobjednički gol Real Madrida u 26. kolu La Lige protiv Seville. Hrvatski maestro postigao je jedini gol na utakmici i u 81. minuti riješio pitanje pobjednika i time 'kraljevskom klubu' donio itekako vrijedna tri boda u pohodu na titulu prvaka.

Modrić ove sezone nema ulogu u Realu kakvu je imao prethodnih godina, kada je bio nezamjenjiv član momčadi. Više nije tako, ali pokazao je kako se Carlo Ancelotti može osloniti na njega kada mu je to najpotrebnije. Zbog toga su u Španjolskoj oduševljeni Hrvatom.

Španjolske novine Diario As objavile su kolumnu posvećenu Modriću. Na početku teksta kolumnist Santiago Segurola žestoko kritizira suce, koji su po njegovom mišljenju i u utakmici Reala i Seville bile 'glavne zvijezde utakmice'.

'Modrić je sve najbolje od nogometa'

"Već neko vrijeme utakmice služe kao jednostavan način kako bi promovirali svoj utjecaj, moć i bizarnosti. Suci su trenutačno zvijezde sporta i očajan sistem im to omogućava. Luka Modrić predstavlja potpuno suprotne vrijednosti, on donosi ono najbolje od nogometa; mudrost, konzistentnost i ljepotu", ističe Segurola.

Španjolski mediji vjeruju kako će Modrić ovog ljeta otići iz Reala.

"Ima 38 godina i igra sve manje minuta. Navijači ga obožavaju, ali svejedno njegove godine ponekad koriste kao alibi za lošije igre momčadi. To im je lako oružje jer vrijeme nije na Modrićevoj strani. Nije važno što je stvarna situacija drugačija. Međutim, Modrić donosi ispravan sud i autoritet u svlačionicu, nebitno koliko minuta provede na terenu. A kada uđe, onda da do znanja koliko je on veliki igrač."

'Teško je pričati o Modrićevom odlasku u mirovinu'

Kolumnist španjolskih novina Modrića je uvrstio u kategoriju onih najposebnijih nogometaša.

"Kao što je to s malim brojem posebnih nogometaša, koji su sposobni obilježiti čitavu eru jer su nezaboravni, Modrić ima šesto čulo koje je povezano sa stvaranjem povijesti na terenu. Ako je istina da odlazi na kraju sezone, onda ćemo s lakoćom ovaj gol protiv Seville uvrstiti u dugu listu njegovih važnih trenutaka u Real Madridu jer je to bio gol koji je srušio ambicije onih koji love Real. Njegov gol protiv Seville podsjetio nas je kakav je on igrač. Takav da je teško pričati o njegovom odlasku u mirovinu", zaključio je Segurola.

Real je vodeći klub La Lige sa 65 bodova, šest više od drugoplasirane Girone. Modrić je ove sezone odigrao 29 utakmica za Real, zabio dva gola i šest puta asistirao.