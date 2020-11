I takvo zna\u010denje Diego ima za Argentince. Status bo\u017eanstva koji je stvorio osvajanjem Svjetskog prvenstva 1986. godine, ali navija\u010di su ga zavoljeli zbog njegove le\u017eernosti, nevjerojatnog talenta, nogometne romantike i naravno - onog gola rukom koji je zabio Engleskoj, a nedavno je rekao da bi to ponovio.\u00a0

Diegova posljednja fotografija: Maradona je preživio operaciju glave, ali na kraju ga izdalo srce

Legendarni Diego Maradona koji je svoju Argentinu 1986. odveo do naslova svjetskog prvaka morao je na hitnu operaciju zbog krvarenja u mozgu nakon čega je bio prebačen na odjel za liječenje od alkohola

<p>Argentinsku legendu <strong>Diega Maradonu</strong> trebali su otpustiti iz bolnice i odvesti u rehabilitacijski centar kako bi se liječio od ovisnosti o alkoholu. 'Mali zeleni' zaglavio je u porocima već dugi niz godina i samo je bilo pitanje vremena kada će ga način života stajati zdravlja. Ipak, pustili su ga na kućnu njegu gdje je desetak dana kasnije preminuo od srčanog udara. </p><p>Maradona je prije tri tjedna primljen u kliniku Ipensa u Buenos Airesu s anemijom i dehidracijom nakon čega je podvrgnut operaciji zbog krvarenja u mozgu koja je uspješno obavljena, a nakon što se oporavio od operacije prebačen je u rehabilitacijski centar za liječenje od ovisnosti o alkoholu.</p><p><strong><span id="cke_bm_22418S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Maradona</strong></p><p>Samo je nekoliko bliskih prijatelja smjelo posjetiti 60-godišnjaka u rehabilitacijskoj klinici.</p><p>- Diego je prošao možda i najteži trenutak u svom životu i mislim da je bilo čudo što su u njegovom mozgu pronašli ovo krvarenje koje ga je moglo koštati života - izjavio je tada njegov odvjetnik.</p><p>- Moj otac je hospitaliziran jer prolazi kroz niz emotivnih problema. Ne postoji fizička bolest zbog koje je u bolnici. Napravio je puno pogrešaka u životu i mnogi su mu ih oprostili, ali on se i dalje ne osjeća dobro. Suočava se s onime što se dogodilo. Njegov glavni cilj je zadržati obitelj na okupu. Po prvi puta svi smo ujedinjeni oko toga da njemu bude dobro. Stvari se popravljaju, ali to se sve događa polako. Moj otac je u bolnici jer je pokleknuo pred poviješću i to je jedina istina - napisao je njegov sin Diego Sinagra tijekom Maradoninog liječenja.</p><p>Navijači su bili obukli njegove dresove i sa zastavama u rukama opkolili kola hitne pomoći te pjevali u čast argentinskog velikana. Baš onako kao nekad kada je vješto baratao loptom, samo su se ovaj put molili da sve prođe u redu.</p><p>I takvo značenje Diego ima za Argentince. Status božanstva koji je stvorio osvajanjem Svjetskog prvenstva 1986. godine, ali navijači su ga zavoljeli zbog njegove ležernosti, nevjerojatnog talenta, nogometne romantike i naravno - onog gola rukom koji je zabio Engleskoj, a nedavno je rekao da bi to ponovio. </p><p>Ekscentrični Argentinac najveći dio svoje karijere proveo je u Napoliju za koji je zabio 115 golova u 259 utakmica, a život mu je najviše uništio kokain, s kojim se prvi put susreo za vrijeme igranja u Barceloni. </p>