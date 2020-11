Diegu nisu ispunili zadnju želju: Htio da ga balzamiraju i izlože

Imao je zdravstvenih problema, ali Maradonin je odlazak bio iznenadan. Diego je preminuo i pokopan je u Argentini, a prije nekoliko se tjedana u bolnici povjerio odvjetniku i najbližim prijateljima

<p>Najveći je otišao, a mnogi su se Argentinci, ali i svjetski ljubitelji nogometa oprostili od njega. 'Apači' su pred budućim stadionom <strong>Diega</strong> <strong>Armanda Maradone </strong>zapalili stotine bengalki, ljudi su satima čekali da vide lijes u Buenos Airesu, a 'mali zeleni' je pokopan nakon što ga je ispratilo milijun ljudi u rodnom gradu. Ali, kako tvrdi ugledni argentinski sportski novinar <strong>Martin Arevalo</strong>, Maradona je imao čudan zahtjev u bolnici.</p><p>- Kad se ideja o kipu prvi put pojavila, rekao je: 'Ne, želim da me balzamiraju'. Diego je zauvijek želio ostati s nama - rekao je za <a href="https://www.reuters.com/article/uk-soccer-argentina-maradona-embalm-idUSKBN2862FR" target="_blank">TyC sports</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fanovi tuguju za Maradonom</strong></p><p>Dvije velike osobe u argentinskoj modernoj povijesti, predsjednik Juan i njegova supruga Eva Peron također su balzamirani, a Maradonin je plan bio stvaran jer je pri Diegovom zahtjevu bio prisutan i odvjetnik Matias Moria koji mu je predložio da tu odluku ovjeri kod javnog bilježnika, a argentinski mediji tvrde da je to učinio 13. listopada ove godine čime je obitelj prekršila tu odluku jer je pokopan u Buenos Airesu. </p><p>Trodnevna je žalost u Argentini, Maradona je ispraćen na posljednji počinak i pokopan na malom sprovodu u prisustvu najbližih. Ipak, jedna mu želja još može biti ispunjena, a istaknuo je to svojevremeno u jednoj televizijskoj emisiji te otkrio što bi želio da mu piše na nadgrobnom spomeniku.</p><p>- Hvala ti što si igrao nogomet jer je to sport koji mi je dao najviše uživanja, slobode. To je kao da rukom dotičeš nebo. Hvala lopti. Da, to bih stavio na spomenik: Hvala lopti!</p>