Digne srušio Yamala, BBC odmah podsjetio na Modrićev penal protiv Engleske...

Španjolska je u polufinalu Svjetskog prvenstva povela protiv Francuske nakon kaznenog udarca koji je odmah izazvao rasprave. Mikel Oyarzabal bio je siguran s bijele točke u 22. minuti, nakon što je salvadorski sudac Ivan Barton dosudio penal zbog prekršaja Lucasa Dignea nad Lamineom Yamalom.

Digne nije vidio da mu se španjolski krilni napadač ubacuje iza leđa. Pokušao je ispucati loptu, ali je umjesto nje pogodio Yamala po nozi. Barton nije imao dvojbi i odmah je pokazao na bijelu točku. Situacija je mnoge podsjetila na penal koji je Luka Modrić skrivio protiv Engleske u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Tada je kapetan "vatrenih" nespretno reagirao na rubu kaznenog prostora, pokušao očistiti loptu, a Noni Madueke ubacio se ispred njega i izborio kontakt.

Na sličan je način Yamal sada pobjegao Digneu. Španjolska zvijezda utrčala je ispred francuskog beka, odnijela loptu, a Digne je neoprezno zakasnio i udario ga. Na BBC-u su odmah usporedili dvije situacije.

"Digne nije vidio da mu se španjolski krilni napadač nalazi iza leđa te je, pokušavajući ispucati loptu, snažno pogodio Yamala u nogu. Sudac nije imao dvojbi i odmah je pokazao na bijelu točku. Situacija je podsjetila na kazneni udarac koji je Luka Modrić skrivio nad Nonijem Maduekeom u utakmici Hrvatske i Engleske prošlog mjeseca. Španjolska je tako dobila veliku priliku za vodstvo, a odgovornost za izvođenje jedanaesterca preuzeo je Mikel Oyarzabal", piše je BBC.

Gol Oyarzabala pogledajte OVDJE.

Foto: Lee Smith

Bivši engleski reprezentativac Chris Sutton, koji je komentirao utakmicu za BBC Radio 5 Live, smatrao je da je odluka bila jasna.

"Digne gotovo uopće nije prosvjedovao. Krenuo je izbiti loptu, ali je umjesto nje snažno pogodio Laminea u kuk. To je čisti jedanaesterac. Potpuno neoprezan i divljački start", rekao je Sutton.

Oyarzabal je mirno realizirao kazneni udarac i zabio svoj 14. gol za španjolsku reprezentaciju u sezoni 2025./26. Bio mu je to peti pogodak na ovom Svjetskom prvenstvu, čime je postao najbolji strijelac "furije" na turniru. O penalu se raspravljalo i u HRT-ovu studiju. Krunoslav Jurčić smatrao je da je prije kontakta Dignea i Yamala trebalo provjeriti moguću igru rukom španjolskog igrača.

- Imam primjedbu. Često suci, kada objašnjavaju igru rukom, osnovni kriterij bude je li lopta išla na ruku ili ruka na loptu - rekao je Jurčić pa dodao:

- Po meni, konkretno u ovom primjeru, Yamal je išao rukom na loptu. To je tipičan primjer toga i po meni je ovo nepravedno dosuđen penal za Španjolsku jer je Yamal igrao rukom.

Robert Matteoni imao je drukčije mišljenje i smatrao da je penal opravdano dosuđen.

- Po meni on potpuno drži ruku uz tijelo. Okrenuo se u stranu i potpuno približio ruku uz tijelo jer je očekivao da će ovaj odbiti loptu. Možemo razgovarati o svačemu, procjene sudaca često su nedosljedne, ali u ovom slučaju rekao bih da je penal čisti. Barem po kriteriju kada je Modrić protiv Engleske napravio sličan prekršaj.