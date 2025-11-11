Obavijesti

ODLUKA PADA POD TORNJEM

Dijon s tri trice zaredom slomio otpor Cibone. 'Vukovi' porazom zakomplicirali situaciju u grupi

Piše Domagoj Vugrinović, HINA,
Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cibona ima omjer 3-2 i u posljednjem kolu mora pobijediti Reggianu kako bi osigurala prolaz među 16 najboljih momčadi u Fibinom Eurokupu

Košarkaši Cibone u susretu su 5. kola skupine J FIBA-ina Eurokupa izgubili na gostovanju kod francuskog Dijona sa 85-94 (21-23, 20-22, 27-29, 17-20). 

Kamaka Hepa sa 23 i Justin Roberson sa 21 košem bili su najefikasniji kod Cibone, dok su David Holston sa 25 i William Narace sa 21 ubačajem bili najbolji kod Dijona.

Cibona je pružila odličan otpor favoriziranom Dijonu, nakon što je čitavim tijekom prvog poluvremena držala rezultatski priključak, odličnim je ulaskom u nastavak zagrebački sastav čak i poveo sa 56-50. No, tada je uslijedio veliki pad u igri Cibone, Dijon je napravio seriju 15-1 i poveo sa 65-57. 

NOVO GOSTOVANJE U EUROPI Cibona se nada novom skalpu protiv snažnih Francuza: 'Bit će veliki izazov, jako su atletični'
Cibona se nada novom skalpu protiv snažnih Francuza: 'Bit će veliki izazov, jako su atletični'

Imao je Dijon i velikih 13 razlike (74-61), ali Cibona je u četvrtoj četvrtini opet smogla snage za povratak te tri minute prije kraja poravnala na 80-80. Nažalost, tada je sjajni šuter domaćih Holston uzeo stvari u svoje ruke te s tri trice odveo Dijon do pobjede.

Nakon pet kola i Cibona i Dijon imaju omjer pobjeda i poraza 3-2, slijede Reggiana sa 2-2 i Bashkimi sa 1-3. Ta dva sastava će svoj susret 5. kola igrati u srijedu. Cibona će tako za plasman dalje morati u zadnjem kolu na svom terenu za osam dana svladati Reggianu. Ključna utakmica igra se u srijedu u 18.30.

U sljedeći krug natjecanja plasirat će se svih 10 pobjednika skupina te šest najboljih drugih momčadi.

