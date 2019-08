'Dinamo će biti još jači, novac ćemo uložiti u dva pojačanja'

Nisam mogao zaspati, baš ni minute, ima tako nekih utakmica poslije kojih ne mogu zaspati. Bio je veliki ulog i pritisak na nas, valjda zbog toga. Nije pomogla niti čaša vina, iskreno je uz osmijeh jutro poslije velike noći u Budimpešti, priznao nam je Nenad Bjelica nakon pobjede nad Ferencvarošom.

Dinamo je protutnjao mađarskom prijestolnicom, zabio četiri komada, trener još nije pogledao snimku, ali vidio je golove.

- Vidjelo se po tome kako su igrali da su igrači bili svjesni svega, značaja za sve, za klub, da živimo od toga. Već nakon utakmice u Zagrebu smo se skupili, dosta smo razgovarali, imali smo i u utakmicu u Osijeku, odradili smo je, s mislima smo bili u Budimpešti jer smo znali koliki nam je ulog. Dobro je završilo i sad se treba dobro pripremiti za sljedeću. Cilj je ostvaren osiguravanjem europske jeseni, ali velika nam je želja Liga prvaka, sad treba to ostvariti. Protivnika ne znamo previše, ali imamo sedam dana pred sobom u kojima ćemo se, vjerujem, dobro pripremiti. I za prvu utakmicu. Kao što rekao i prije Ferencvaroša, samo nam treba aktivan rezultat, jer znam da smo moćni da možemo svaki rezultat okrenuti i zadržati. Tako želim i sad rezultat koji nam daje šanse za Ligu prvaka pred uzvrat - kaže Bjelica.

Dinamo će u playoffu igrati protiv norveškog Rosenborga, a na njihovoj klupi od početka 2019. godine sjedi Eirik Horneland. On i Bjelko dobro se poznaju. Susreli su se u pretkolu Europske lige 2017. godine. Norvežanin je tada vodio Haugesund, a Bjelica je sjedio na klupi Lecha.

- Tamo sam izgubio 3-2, visili smo, bilo je 3-0 u 75. minuti, a onda smo zabili dva gola. U Poznanju smo pobijedili 2-0 i prošli dalje. Eirik je vrlo aktivan u trenerskom prostoru, puno se kreće i gestikulira, stali smo i popričati tada, simpatičan je i perspektivan i drago mi je da je napravio iskorak u karijeri, da je došao u Rosenborg iz jednog malog kluba kao Haugesund. Momčadi su mu organizirane, disciplinirane, igraju s puno ritma, to smo i vidjeli protiv Maribora. Drugačiji tip igre od Ferencvaroša, još su na neki način tvrđi, još teže za probiti nego Ferencvaroš. Momčad koja zna igrati na rezultat, dosta iskusni. Dobro ćemo se pripremiti, znamo kakvi su Skandinavci, uporni, tvrdi, nezgodni, takvi će biti i oni, ali trebamo ih još malo skautirati – osvrnuo se Bjelica na idućeg protivnika protiv kojeg u srijedu 21. kolovoza očekuje veliku podršku u Maksimiru.

- Siguran sam da će biti 25 tisuća gledatelja, da će nas doći navijači podržati, jer borimo se za još tri utakmice u Zagrebu s najboljim europskim momčadima, podrška nam je potrebnija nego ikad. Moram istaknuti navijače koji su nas bodrili 90 minuta u Budimpešti bez prestanka, nadjačali domaćine, osjetili smo njihovu potporu. I nadamo se da će tako biti i protiv Rosenborga – poručio je Dinamov strateg.

Trener domaćina Serhij Rebrov je nakon utakmice u Budimpešti bio pravi gospodin, pružio je ruku, čestitao boljem, a kako i ne bi. Dinamo je doista bio briljantan. Opet je oduševio Mislav Oršić. Ako ovako nastavi, dobit će i poziv u reprezentaciju.

- Teško je naći utakmicu u kojoj on nije bio na dobrom nivou. Ide od dobrog prema vrhunskom i u danu kad mu ne ide sve od noge, on će odraditi u obranu svoj posao ozbiljno. Prema naprijed uvijek donosi probojnost, brzinu, gol, asistenciju... On je za Dinamo jako važan, vrhunski dečko, vrhunski profesionalac, nema kod njega nikakvih poremećaja. Da su svi igrači kao Oršić ili Dilaver, mi treneri ne bismo imali previše posla, ne bismo trebali toliko razgovarati s igračima. Ali dobro, svatko ima svoj karakter, svoj način razmišljanja – nahvalio je Mislava Bjelica.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo će se do kraja prijelaznog roka i pojačati.

- Nije nemoguće da dovedemo dva-tri igrača, vidjet ćemo. Ovi novci koji su zajamčeni nam daju prostora i da se nešto uloži, vidjet ćemo što napraviti i gdje to uložiti. Na kojoj poziciji? Gledamo i 'šesticu', ali i sve pozicije. I ofenzivnog veznog, i napadača i krila, jedino nam ne treba ništa u obrani. Luka Ivanušec? Još je aktualan, ali ljudi u klubu vode brigu o tome. Lazar Marković? Jedan od interesantnih igrača, ali vidjet ćemo što će se događati. Ima puno igrača koji su ponuđeni - rekao je Bjelica, koji se osvrnuo i na Danija Olma.

- Klub mu nudi novi ugovor, on o tome intenzivno razmišlja. Vidjet ćemo hoće li se odlučiti za novi ugovor, što opet ne isključuje transfer. Ali, s tim ugovorom on apsolutno ne mora juriti nikamo, on je sretan kod nas, raduje se sa suigračima, može čovjek biti sretan igrajući za Dinamo, zašto ne bi ostao. Daje nana dimenziju više, siguran sam da će nam pomoći protiv Rosenborga, ali nadam se i dalje – rekao je Bjelica.

Hajrović?

- Razgovaramo i grupno i individualno. Nama je Hajrović jako jako bitan igrač, on je senzibilan dečko, u prvoj je utakmici pod pritiskom odigrao slabiju utakmicu, ali znamo njegove kvalitete, koliko može pomoći karakterom i nogometnom kvalitetom. Pričamo sa svima, pokušavamo ih vratiti na pravi pravac i sad smo napravili korak na tom pravom pravcu.

Gavranović?

- Ne podnosi jednostavno što nije zabio gol ove sezone, teško mu je. Nitko od toga ne radi paniku ni problem, on mora što prije vratiti se na početak, kao što smo rekli i ostalima. Radiš jednostavne stvari na treninzima, svakodnevno, onda i dođu golovi. Znamo kako je s napadačima, treba im više vremena da dođu u golgetersku formu, onda zabijaju u nizu. Nadamo se da će to uspjeti i njemu. Mi smo strpljivi, ali on je nestrpljiv, ne vidim ga presretnim,ali mora i on s više pozitive dolaziti na treninge, ulaziti u utakmice, onda će mu se vratiti pozitivno.

Pinto, Moubandje, Theophile-Catherine?

- Sve u redu, ali Pinto nije igrao godinu dana, Moubandje dvije utakmice na proljeće, nedostaje im samopouzdanja, to dolazi kroz utakmice. Pripremamo ih kroz HNL, ali to su iskusni igrači, vrhunsku profesionalci, iznenađen sam koliko su profesionalni, a Theophile naravno isto. Fali mu igračkog ritma, nije bilo potrebe bilo što odigrati, Dilaver i Perić su osim one dvije situacije na početku odigrali odlično

Leovac?

- Leovac se diže, to napravi ta zdrava konkurencija. Vidite što je konkurencija napravila Stojanoviću i Leovcu! Prošli su pripreme, imaju konkurenciju, koja ih gura prema naprijed, odigrali su ove utakmice ozbiljno. Stojanović je još mlad igrač, bez obzira što igra već nekoliko godina, on može imati te padove koncentracije. Naravno, treba raditi na sebi, na koncentraciji, da ne bude tih padova, da ne ostavi momčad na cjedilu. Ali, tu je dosta napredovao, igrački, taktički, zadovoljni smo s njim i s Leovcem. Imam dojam da nam te konkurencije malo nedostaje u ofenzivnom dijelu, pa ćemo je možda pojačati. Imamo sad još 16, 17 dana, možda ćemo osvježiti taj dio momčadi, tu smo bili malo uspavani. Ili u ofenzivnoj veznoj liniji, ili na krilima ili u špici ćemo možda dovesti igrača koji bi donio tu dodatnu energiju o kojoj ja uvijek pričam - zaključio je Nenad Bjelica...