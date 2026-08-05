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Dinamo će spreman u playoff! Evo kad se igra 3. kolo HNL-a

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamo će spreman u playoff! Evo kad se igra 3. kolo HNL-a
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Dinamo je dobio idealan raspored: Rudeš stiže u petak, a Kovačević ima mir za Vikinga!

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Dinamo i Rijeka neće igrati utakmicu drugog kola zbog europskih obaveza. "Modri" su protiv Kauno Žalgirisa odradili sjajan posao u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka (5-0) i na uzvrat će u miru. Rijeka u četvrtak igra protiv finskog Ilvesa (20.45) u Konferencijskoj ligi. Sada je stigla satnica trećeg kola i jasno je da će Dinamo imati vremena se pripremiti za playoff protiv Vikinga.

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Naime, treće kolo će u petak, 14. kolovoza, u 20 sati otvoriti upravo Dinamo i novi prvoligaš Rudeš. Kako je momčad Marija Kovačevića razbila Kauno, strateg plavih imat će dvije utakmice u kojima će moći izrotirati momčad bez da pati rezultat, a s obzirom na to da igra u petak, ima četiri dana odmora do prvog susreta s Vikingom (utorak, 18. kolovoza, Maksimir). Zagrebački dečki tako će imati vremena za razraditi taktiku za zahtjevnog protivnika kojim im stoji na putu do "obećane zemlje". Uzvrat je 26. kolovoza.

Što se tiče Hajduka i Rijeke, oni će treće kolo igrati u nedjelju (16. kolovoza) jer su im europske utakmice u četvrtak. Tako će imati tri dana odmora do svojih europski susreta. Rijeka ide u goste Varaždinu (18.30), a Hajduk putuje u Goricu (21 sat). Dan prije, na Veliku Gospu, igrat će Istra i Slaven Belupo (18.30) te Osijek i Lokomotiva (21 sat). 

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