Zadnji trening bez Livija, Petka, Ivanušeca... Tko kreće na WAC?

Na posljednjem treningu Dinama, uoči važne sutrašnje utakmice trećeg kola Europske lige protiv Wolfsbergera, situacija je vidno promijenjena. Čak devet Dinamovih igrača zaraženo je koronom

<p>Proteklih je dana korona virus opasno zahvatio Maksimir. Čak devet <strong>Dinamovih</strong> igrača zaraženo je korona virusom pa neće konkurirati za sutrašnji dvoboj protiv <strong>Wolfsbergera</strong> u Europskoj ligi, a zaraženo je i nekoliko članova stručnog stožera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uživo na treningu Dinama</strong></p><p>Trening u srijedu vodio je <strong>Alen Peternac</strong>, a stožeru se privremeno priključio Željko Kopić kao i trener golmana Tomislav Butina. Na sjevernom golu, Butina je trenirao dva golmana, Danijela Zagorca i Renata Josipovića, što znači da Dominika Livakovića nije bilo na današnjem treningu. </p><h2>Tko će konkurirati za sutrašnju utakmicu?</h2><p>Na treningu je bilo puno mladih igrača iz juniorske momčadi, dok Stojanovića, Petkovića, Ivanušeca, Theophilea i Leovca nije bilo tako da je pitanje u kakvom će sastavu Dinamo sutra zaigrati.</p><p>Na press konferenciji uoči utakmice pojavili su se Mislav Oršić i Joško Gvardiol, a iz Dinamova stručnog stožera nije bilo nikoga, što je neuobičajeno za europske utakmice.</p><p>Oršić i Gvardiol bili su poprilično optimistični bez obzira na broj zaraženih igrača. Obojica vjeruju da se Dinamo i u okrnjenom sastavu može suprotstaviti pa čak i pobijediti Wolfsberger.</p><p>Na Dinamovoj press konferenciji nije bilo niti jednog austrijskog novinara pa se postavlja pitanje koliko će i njihovih igrača biti na utakmici...</p><p>Što se tiče sastava, na golu možemo očekivati Zagorca, a u zadnjoj liniji mogli bi se naći Lauritsen, Moharrami, Perić i Gvardiol na lijevom boku. Ispred njih mogao bi ordinirati Kristijan Jakić, četvorka u veznoj liniji, s desna na lijevu stranu bili bi Kastrati, Ademi i Oršić, a u vrhu napada priliku bi od prve minute mogao dobiti Mario Gavranović.</p><p>Austrijanci su u Zagreb danas stigli kao vodeća momčad skupine te bi u Zagrebu, kako su i sami najavili, bili zadovoljni s jednim bodom. Čak osam njihovih igrača i članova stručnog stožera bilo je pozitivno na korona virus na posljednjem testu.</p><p>Puno dobrih savjeta o kvaliteti austrijske­ momčadi rekao je bivši trener Hajduka <strong>Damir Burić</strong>, a danas trener austrijskog prvoligaša Admire. U nedjelju je Wolfsberger gostovao kod Admire i pobijedio 3-1, a Damir Burić ih je predstavio kao kvalitetnu i opasnu momčad.</p><p>Bivši trener Hajduka vjeruje kako će Austrijanci od prve minute zaigrati visoko, krenuti u 'pressing' i napasti 'modre'.</p><p>Iz Dinama su prenijeli neke izjave <strong>Zorana Mamića</strong>, koji je rekao kako neće biti na telefonskoj liniji s Peternacom, ali da će možda putem poruke javiti što i kako raditi tijekom utakmice. </p><p><strong>Alen Peternac</strong> prilično je neočekivano dobio priliku voditi svoju prvu seniorsku utakmicu u karijeri i to baš jednu od ključnih sto se tiče Dinamovih prolazaka u grupnu fazu Lige prvaka.</p><p>Bez obzira na dosta problema s igračkim kadrom, na brojne izostanke i nedostatke, Dinamo će sutra još jednom zaigrati otvoreno te se nadaju pobjedi s tri boda, odnosno ukupno četiri iz dvije utakmice protiv Austrijanaca.</p><p>Tu su veliki hendikepi, s obzirom na to da na večerašnjem treningu nije bilo dva reprezentativca, Livakovića i Petkovića, a nije bilo niti jednog od ponajboljih U-21 reprezentativaca Luke Ivanušeca</p><p>Treningu su prisustvovala 22 igrača, sve redom mladi igrači ali i prvotimci poput Marija Ćuže i Robbieja Burtona, pa ćemo vidjeti s kojim će snaga Dinamo sutra napasti Wolfsberg. </p><p>Najveći problem svakako može biti izostanak <strong>Dominika Livakovića</strong> koji je najskuplji igrač HNL-a ali i jedan od lidera ove momčadi. <br/> Među 22 igrača su i neki povratnici koji još nisu konkurirali u ozbiljnim utakmicama, niti dobili minute ove sezone, kao što su Lešković i Atiemwen, a obojica bi se već sutra mogli naći na terenu iza pričuve.</p><p>Dinamo je proteklih dana testirao cijelu seniorsku momčad ali i brojne igrače s Uefina B popisa zbog situacije s korona virusom.</p><p>Dodatne probleme Dinamu je predstavljala činjenica što je korona zahvatila i juniorski kadar, pa su morali odgoditi svoj prvenstveni derbi s Hajdukom.</p><p>Sastav za sutrašnju utakmicu i dalje je velika nepoznanica, ali možemo očekivati uz poneku promjenu, da će na vratima biti Zagorac, u obrambenoj liniji Gvardiol, Lauritsen, Moharrami, Perić, trojac u veznoj liniji Jakić, Ademi i Majer, desno Kastrati, lijevo Oršić, a u napadu Mario Gavranović.</p><p>Stručni stožer Dinama razmišlja, da kao jednu od potencijalnih opcija za nastup od prve minute može biti i Bartol Franjić koji je odigrao odličnu utakmicu u Moskvi te dokazao da može igrati na visokoj razini. Stoga postoji mogućnost da se i on nađe na poziciji zadnjeg veznog pa bi u veznoj liniji bili Ademi i Jakić, a Kastrati bi završio na klupi dok bi Majer ponovo zaigrao na desnom krilu. </p><p>Sutrašnji derbi između Dinama i Wolfsbergera igra se u 21 sat, a iz Dinama su javili kako je Uefa odobrila minutu šutnje u spomen na preminulu legendu <strong>Slavena Zambatu</strong>, kao i crni flor na desnom rukavu, kojega su nosili i protiv moskovskog CSKA.</p>