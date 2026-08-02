Dinamo dobio ponudu za hit veznjaka: Evo za koju cifru žele dovesti Stojkovića na Otok

Prometno je ovog ljeta na Maksimiru. U Dinamo su došli jedan od miljenika navijača Mislav Oršić, Stjepan Radeljić iz Rijeke, Smail Prevljak stigao je iz Istre, tu je i Dani Rodriguez iz Barcelonine škole, kao i Aleks Stojaković iz Lokomotive. Međutim, interes raste za još jednog važnog igrača 'modrih' Luku Stojkovića. Za mladog 22-godišnjeg veznjaka interes su pokazali brojni klubovi, ali za sada je na Maksimir došla samo jedna službena ponuda.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stojković je na listi želja engleskog Fulhama, a za veznjaka su spremni ponuditi pet milijuna eura, doznaje Davorin Olivari iz Sportskih novosti. Međutim, Englezi nisu dobili ozbiljan odgovor hrvatskog prvaka. Dinamo nije ozbiljnije razmatrao njihovu ponudu već ju je otvorio samo iz pristojnosti. Stojkovićeva vrijednost na Transfermarktu trenutačno iznosi sedam milijuna eura, a od sezone 2023./24. kada je stigao iz Lokomotive, u dresu 'modrih' ukupno je nastupio 80 puta, zabio 19 golova i postigao 17 asistencija. Samo prošle sezone imao je 42 nastupa i 13 golova.

Ponudu od pet milijuna eura za Stojkovića u Maksimiru su odbili jer smatraju kako on vrijedi puno više i da je ponuđena cifra premala. Osim Fulhama, za veznjaka se raspituje Bologna gdje igra bivši dinamovac Nikola Moro. Međutim, za razliku od Engleza, Talijani još uvijek nisu poslali službenu ponudu.