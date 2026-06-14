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OBJAVIO GANSKI KLUB

Dinamo dovodi mladog talenta (18) iz Gane! Stiže na posudbu

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamo dovodi mladog talenta (18) iz Gane! Stiže na posudbu
Foto: Madeama SC

Dinamo ne staje: nakon Oršića i društva stiže 18-godišnji ganski igrač Fuzy Taylor, mladi veznjak koji dolazi na posudbu. Za njega je zagrizao i jedan Premierligaš

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Radi Dinamo punom parom na transferima te je nakon Mislava Oršića, Stjepana Radeljića i Gabriela Šivalca na Maksimir bi uskoro trebao stići jedan mladi i perspektivni igrač. Kako navode izvori iz Gane, Dinamo je na jednogodišnju posudbu doveo Fuzyja Taylora, 18-godišnjeg veznog igrača koji je prošle sezone za prvaka Gane nastupio 28 puta te pritom postigao jedan gol.

Riječ je o defenzivnom veznjaku koji s Medeamom ima važeći ugovor do ljeta 2028. godine. Kako navodi ganski klub, Taylor će u Dinamu provesti iduću sezonu na posudbi, a za očekivati je da sporazum uključuje i mogućnost trajnog transfera. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 75.000 eura, a ranije su ga pratili i engleski Crystal Palace te turski Göztepe.

Dolazak u Dinamo Taylor je opisao kao važan korak u svojoj karijeri. U razgovoru za Ghana Soccernet istaknuo je kako jedva čeka zaigrati u Zagrebu i okušati se na višoj razini natjecanja.

- Uzbuđen sam što započinjem ovo novo poglavlje s GNK Dinamom. Ovo je velika prilika za mene da se razvijem kao igrač i natječem na višoj razini. Želio bih zahvaliti Medeami na vjeri u mene i podršci na mom nogometnom putu. Radujem se što ću dati sve od sebe na terenu i učiniti navijače ponosnima“, rekao je 18-godišnji veznjak - rekao je.

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