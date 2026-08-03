Dinamo dovodi velikog talenta PSG-a: U Zagreb stiže besplatno

Mladi francuski ofenzivac Noah Nsoki (19) nakon dana i tjedana nagađanja napokon bi trebao postati novi igrač Dinama. U Zagreb bi trebao stići sredinom ovog tjedna i potpisati petogodišnji ugovor do 2031. godine ako prođe liječnički pregled.

Prve informacije govorile su da je dogovor blizu, no PSG je potom istaknuo cijenu koja za Dinamo nije bila prihvatljiva. Francuzi su inzistirali na 1,5 milijuna eura odštete i 20 posto od budućeg transfera. Takva ponuda nije odgovarala Dinamu, koji je nudio 700 tisuća eura i 10 posto od buduće prodaje. Tu je ponudu pak odbio aktualni prvak Europe. Ipak, pregovori su se nastavili i čini se da su sada blizu realizacije.

Foto: Icon Sport/ICON SPORT

Kako piše novinar Sportskih novosti Davorin Olivari, Nsoki bi sada u Zagreb trebao stići besplatno. Dinamo neće platiti odštetu PSG-u, ali će klubovi prihod od budućeg transfera podijeliti u omjeru 50-50.

Nsokiju je otac ujedno i menadžer, a navodno je već posjetio Zagreb, koji mu se svidio, kao i projekt koji mu je predstavljen u Maksimirskoj 128. Prošle je sezone debitirao u francuskom prvenstvu u utakmici protiv gradskog rivala Parisa, kada je odigrao sedam minuta. Većinu sezone odigrao je za mladu momčad, a ukupno je u svim natjecanjima upisao 28 nastupa, zabio devet golova i dodao pet asistencija.