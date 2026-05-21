TRI DANA UOČI UTAKMICE

Dinamo duplu krunu slavi pred punim Maksimirom! Iz kluba su poručili: 'Nema mjesta, ali...'

Piše Issa Kralj,
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a

Dinamo slavi dvostruku krunu pred punim Maksimirom! Stadion rasprodan, ali fešta se nastavlja na parkingu s prijenosom

Dinamo u subotu igra zadnju utakmicu sezone u HNL-u protiv Lokomotive na punom Maksimiru. Utakmica nema veliki rezultatski značaj s obzirom na to da su 'modri' već osigurali novu titulu hrvatskog prvaka, a nakon susreta slijedi veliko slavlje dvostruke krune nakon osvojenog Kupa. Tri dana prije utakmice, iz Dinama su se oglasili na društvenim mrežama i poručili kako je maksimirski stadion - rasprodan!

U srijedu je u prodaju puštena južna tribina koja je 'planula' u rekordnom roku pa će tako momčad Marija Kovačevića slaviti pred punim tribinama na Maksimiru. Dinamo je osigurao alternativu i za sve one koji nisu uspjeli kupiti ulaznice na vrijeme. 

- Na stadionu više nema mjesta, ali ima odmah pored. Pridružite nam se na Danu d na parkingu ispod zapadne tribine - tamo ćemo na najvećoj proslavi u godini slaviti duplu krunu već od 10 sati ujutro, a na velikom platnu bit će organiziran i prijenos utakmice tako da ne propustite ni sekundu! Ulaz na Dan d je, naravno, potpuno besplatan - poručili su iz kluba. 

Na južnoj tribini će se također nalaziti mlade nade Dinamove škole, baš kao i prije dvije godine. 

- Na južnoj tribini ćemo ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu." To je tek drugi put u novijoj eri Dinama da se južna tribina otvara za navijače domaćina. Posljednji put to je bilo prije dvije godine, kada se također slavila dupla kruna - napisali su jučer. 

