Dinamo duplu krunu slavi pred punim Maksimirom! Iz kluba su poručili: 'Nema mjesta, ali...'

Dinamo u subotu igra zadnju utakmicu sezone u HNL-u protiv Lokomotive na punom Maksimiru. Utakmica nema veliki rezultatski značaj s obzirom na to da su 'modri' već osigurali novu titulu hrvatskog prvaka, a nakon susreta slijedi veliko slavlje dvostruke krune nakon osvojenog Kupa. Tri dana prije utakmice, iz Dinama su se oglasili na društvenim mrežama i poručili kako je maksimirski stadion - rasprodan!

U srijedu je u prodaju puštena južna tribina koja je 'planula' u rekordnom roku pa će tako momčad Marija Kovačevića slaviti pred punim tribinama na Maksimiru. Dinamo je osigurao alternativu i za sve one koji nisu uspjeli kupiti ulaznice na vrijeme.

- Na stadionu više nema mjesta, ali ima odmah pored. Pridružite nam se na Danu d na parkingu ispod zapadne tribine - tamo ćemo na najvećoj proslavi u godini slaviti duplu krunu već od 10 sati ujutro, a na velikom platnu bit će organiziran i prijenos utakmice tako da ne propustite ni sekundu! Ulaz na Dan d je, naravno, potpuno besplatan - poručili su iz kluba.

Na južnoj tribini će se također nalaziti mlade nade Dinamove škole, baš kao i prije dvije godine.

- Na južnoj tribini ćemo ugostiti mlade talente iz naše škole nogometa, iz Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima smo surađivali kroz ovu šampionsku sezonu." To je tek drugi put u novijoj eri Dinama da se južna tribina otvara za navijače domaćina. Posljednji put to je bilo prije dvije godine, kada se također slavila dupla kruna - napisali su jučer.