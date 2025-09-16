Obavijesti

Komentari 4
Kovačeva Borussia i Tudorov Juve izjednačili rekord LP-a koji su dosad držali Dinamo i Bayern

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alberto Lingria

Samo jednom dosad vidjeli smo osam golova u poluvremenu Lige prvaka. Zbilo se to i prošle sezone, kad je Bayern kod kuće deklasirao Dinamo 9-2

U prvom kolu nove sezone Lige prvaka u Torinu su igrali Juventus i Borussia (D), sastavi koje vode hrvatski treneri Igor Tudor i Niko Kovač, a dvoboj je završio 4-4. Prvo poluvrijeme završilo je 0-0, a prave prilike nije bilo ni za lijek, tek jedan dalekometni pokušaj Thurama, veznjaka talijanske momčadi.

A u drugoj dionici - krešendo. Dortmund je poveo u 52. minuti kad je Karim Adeyemi nakon brze akcije matirao domaću obranu. Torinska publika nije dugo čekala na odgovor, mladi Kenan Yıldız u 63. minuti izjednačio je sjajnim udarcem u rašlje.

UEFA Champions League - Juventus v Borussia Dortmund
Foto: Alberto Lingria
No Borussia je odmah uzvratila: Felix Nmecha u 65. minuti donosi novo vodstvo gostima udarcem s distance. Tek što su gosti počeli slaviti, Dušan Vlahović se ukazao i glavom zabio za 2-2 u 67. minuti.

Ludnica se nastavila i u završnici. Dortmund je u 74. minuti ponovno poveo, ovoga puta preko Yana Couta, a kad je Ramy Bensebaini s bijele točke u 86. minuti pogodio za 4-2, činilo se da je sve riješeno. No Juventus je odbio pasti.

Vlahović je u sudačkoj nadoknadi smanjio na 4-3, a kad je već otkucavala šesta minuta nadoknade, Lloyd Kelly je glavom pogodio nakon ubačaja upravo Vlahovića i donio euforično izjednačenje. Utakmica koju su trenerskom rukom predvodili Hrvati ušla je u povijesne anale.

Razlog? Samo jednom dosad vidjeli smo osam golova u poluvremenu Lige prvaka. Zbilo se to i prošle sezone, kad je Bayern kod kuće deklasirao Dinamo 9-2. Osam komada palo je u drugom poluvremenu, kao i večeras.

Ovo je šesti 4-4 remi u povijesti Kupa/Lige prvaka, zadnji je bio između Ajaxa i Chelseaja u sezoni '19/20., a najpoznatiji je onaj između Chelseaja i Liverpoola u četvrtfinalu 2009. godine.

