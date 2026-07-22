Dinamo i Hajduk nekoć su ga željeli, a sada ide u Poljsku

Marin Šotiček (21) trebao bi napustiti Basel i karijeru nastaviti u poljskom Widzewu iz Łódźa, objavio je portal Meczyki.pl. Poljski klub navodno je dogovorio dolazak hrvatskog krilnog napadača, ali zasad nije poznato koliku će odštetu platiti švicarskom prvaku. Widzew je u borbi za Šotičeka pobijedio ozbiljnu konkurenciju. Za mladog hrvatskog reprezentativca zanimao se i Anderlecht, no poljski je prvoligaš očito bio konkretniji i uspio privesti posao kraju.

Šotiček je u Basel stigao prije dvije godine iz Lokomotive za približno tri milijuna eura. Prošle je sezone odigrao 38 službenih utakmica, postigao jedan gol i dodao tri asistencije. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 1,5 milijuna eura. Hrvatskoj se javnosti predstavio u dresu Lokomotive, za čiju je prvu momčad debitirao sa 17 godina. Prvi seniorski nastup imao je u srpnju 2022. protiv Šibenika, nakon čega je brzo privukao zanimanje većih klubova.

Prije odlaska u Švicarsku ozbiljno ga je želio dovesti Dinamo. Zagrebački klub navodno je s Lokomotivom dogovorio odštetu od približno milijun i pol eura, uz bonuse i postotak od buduće prodaje, ali je posao propao tijekom pregovora sa Šotičekom o osobnim uvjetima. Za njega se zatim zainteresirao i Hajduk, no Basel je bio najbrži i najkonkretniji te ga doveo na St. Jakob-Park.