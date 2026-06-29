Poljaci poslali Dinamu novu milijunsku ponudu za Hoxhu, Talijani im žele pokvariti posao

Arbër Hoxha mogao bi ovoga ljeta napustiti Dinamo. Za krilnog napadača ponovno se zainteresirao talijanski prvoligaš Lecce, dok je poljski Widzew Łódź već poslao konkretnu ponudu.

Talijanski Tuttomercatoweb piše da Lecce traži pojačanja u napadu te ponovno prati hrvatsko tržište. Hoxha se nalazi visoko na popisu želja kluba iz Salenta, koji ga je pokušao dovesti i tijekom zimskoga prijelaznog roka. Pregovori tada nisu završili dogovorom, ali Talijani sada pripremaju novi pokušaj.

U Lecceu smatraju da bi Hoxha mogao pokriti poziciju lijevoga krila, ali i igrati bliže vrhu napada. Posebno cijene njegovu brzinu, prodornost i izravnost te sposobnost da ugrozi suparnički gol kao strijelac i asistent. Ipak, zasad je konkretniji Widzew Łódź. Poljski klub, iza kojega stoji milijarder Robert Dobrzycki, spreman je Dinamu ponuditi između četiri i pet milijuna eura. Taj bi transfer i Hoxhi donio značajan financijski iskorak.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za albanskoga reprezentativca ranije se zanimao i ruski prvoligaš Akron Toljati. Rusi su nudili između milijun i milijun i pol eura, no Zvonimir Boban odbio je tu ponudu jer ju je smatrao preniskom. Ponuda iz Poljske znatno je bliža iznosu koji Dinamo očekuje za Hoxhin odlazak pa bi se transfer mogao realizirati u bliskoj budućnosti.