Dinamo i Hajduk pune blagajne u Europi: Osigurali su milijune, a zarada može još rasti

Hrvatski nogomet ove će sezone imati dva predstavnika u ligaškoj fazi Uefinih klupskih natjecanja. Dinamo će igrati Europsku ligu, a Hajduk Konferencijsku ligu, čime su oba kluba već osigurala višemilijunsku zaradu. Prema izračunu popularne stranice Football Meets Data, Dinamo će od europskih nastupa zajamčeno uprihoditi najmanje 14,9 milijuna eura, dok je Hajduk osigurao najmanje 5,2 milijuna eura.

[💰 Croatian clubs - UEFA Prize Money]



Guaranteed minimum per club:



🟠 €14.9m 🇭🇷 Dinamo Zagreb

🟢 €5.2m 🇭🇷 Hajduk Split

❌ €1.3m 🇭🇷 Rijeka

❌ €0.5m 🇭🇷 Varaždin



💶 Guaranteed minimums include:

▪️ Starting Fee

▪️ Value Pillar (5y coeff, 10y coeff, TV market rankings)

▪️… pic.twitter.com/qix92icD1W — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 2, 2026

U te iznose ulaze nagrada za plasman u ligašku fazu, bonusi ostvareni u kvalifikacijama, novac koji Uefa raspodjeljuje na temelju klupskog koeficijenta u posljednjih pet i deset godina te udio koji ovisi o vrijednosti televizijskog tržišta. Dinamo je mogao računati na osjetno veću zaradu da je u kvalifikacijama izbacio norveški Viking i plasirao se u Ligu prvaka, ali će i nastup u Europskoj ligi donijeti vrlo ozbiljan prihod. Zagrepčani pritom imaju priliku dodatno povećati zaradu rezultatima u ligaškoj fazi.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Dinamo će odigrati osam utakmica, a svaka pobjeda donosi mu dodatnih 450 tisuća eura. Za remi će dobiti 150 tisuća eura. Primjerice, tri pobjede i dva remija donijeli bi mu još 1,65 milijuna eura. Uefa dodatno nagrađuje i konačni plasman. Klubovi koji ligašku fazu završe među prvih osam dobivaju još 600 tisuća eura, dok klubovima od devetog do 16. mjesta pripada 300 tisuća. Plasman u osminu finala vrijedi dodatnih 1,75 milijuna eura, četvrtfinale 2,5 milijuna, polufinale 4,2 milijuna, a finale sedam milijuna eura.

Hajduk će u Konferencijskoj ligi odigrati šest utakmica. Svaka pobjeda Splićanima donosi 400 tisuća eura, a remi 133 tisuće. Dvije pobjede i dva remija tako bi Hajdukovu zaradu povećali za dodatnih 1,066 milijuna eura.

I u Konferencijskoj ligi Uefa posebno nagrađuje konačni plasman. Klubovi među prvih osam dobivaju još 400 tisuća eura, dok oni od devetog do 16. mjesta osvajaju dodatnih 200 tisuća. Plasman u osminu finala vrijedi 800 tisuća eura, četvrtfinale 1,3 milijuna, polufinale 2,5 milijuna, a ulazak u finale četiri milijuna eura.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

U navedene iznose nisu uključeni prihodi od prodaje ulaznica, klupskih suvenira, ugostiteljstva i ostalih aktivnosti povezanih s domaćim europskim utakmicama, pa će stvarna zarada Dinama i Hajduka biti još veća.

Novac od Uefe dobit će i Rijeka i Varaždin, iako se nisu plasirali u ligašku fazu. Rijeka bi trebala uprihoditi oko 1,3 milijuna eura nakon što je prošla drugo i treće pretkolo te ispala u doigravanju Konferencijske lige. Varaždinu bi, pak, trebalo pripasti približno 500 tisuća eura nakon ispadanja u drugom pretkolu Konferencijske lige.