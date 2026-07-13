Dinamo i zaklada 'Nema predaje' spremaju veliki ultramaraton u Međimurju

Dinamova zaklada Nema predaje i GNK Dinamo uključili su se u društveno odgovorni projekt dobrotvornog karaktera “Hodajmo za one koji ne mogu”, koji posljednje tri godine okuplja tisuće ljudi diljem Hrvatske kroz hodanje, kretanje, promicanje zdravih životnih navika i uključivanje u sport.

Dinamova zaklada Nema predaje, GNK Dinamo, Turistička zajednica Međimurske županije, Bruno Lerotić i osnivačica projekta Danijela Lončarić zajedno organiziraju središnji događaj ovogodišnjeg izdanja, koji će se održati 5. i 6. rujna 2026. godine u Prelogu i diljem Međimurske županije.

Foto: Robert Gašpert

Tijekom dva dana sudionici će po treći put sudjelovati u hrvatskom hodajućem ultramaratonu (100 kilometara u 24 sata) - događaju koji je prerastao sportske okvire i postao društveno odgovorni pokret koji spaja sport, zdravlje, solidarnost i inkluziju. Za sudjelovanje nije potrebno prijeći svih 100 kilometara. Sudionici se mogu priključiti na pojedinim dionicama, prohodati dio puta ili jednostavno doći podržati projekt, jer upravo je to njegova najvažnija poruka - svaki korak se broji.

Središnji događaj u Međimurskoj županiji donosi bogat sportski, zabavni i glazbeni program. Posjetitelje očekuje inkluzivno hodanje od 100 kilometara u 24 sata, nogometne utakmice u kojima će nastupiti poznati sportaši, javne osobe i osobe s invaliditetom, inkluzivne odbojkaške utakmice, dječje utrke na 100 i 200 metara te brojni drugi sadržaji za sve generacije. Završnica događaja u nedjelju poslijepodne bit će zaokružena koncertom i zajedničkim druženjem, dok organizatori za sve sudionike pripremaju i brojna iznenađenja, bogatu gastronomsku ponudu te sadržaje koji će ovaj vikend pretvoriti u jedinstveno iskustvo zajedništva, sporta i zabave.

Foto: STUDIO11

Posebna pozornost ove će godine biti usmjerena na djecu i mlade korisnike projekta koji se bave sportovima poput alpinističkog penjanja, odbojke, atletike, šaha, nogometa, bacanje kugle. Sredstva prikupljena kotizacijama i donacijama putem Entrio.hr bit će namijenjena mladima s invaliditetom, u suradnji s Udrugom slijepih Međimurske županije i Dinamovom zakladom Nema predaje.

Ulaskom novih partnera projekt istodobno otvara novo razvojno poglavlje pod krovnim identitetom „Korak po korak“, koji će u budućnosti objediniti sve aktivnosti usmjerene na promicanje zdravih životnih navika, prevencije i očuvanja zdravlja, zajedništva, poticanja na sport te uključivanja osoba s invaliditetom u društvo. Prepoznatljivi slogan i hashtag #HodajmoZaOneKojiNeMogu ostaju njegov sastavni dio i zaštitni znak.

Foto: Robert Gašpert

„Ovim događajem želimo poručiti kako u sportu nema granica. Sport povezuje ljude, ruši predrasude i stvara prostor u kojem različitosti postaju snaga zajednice. Pozivamo građane, sportaše, tvrtke, medije i sve prijatelje projekta da nam se pridruže i postanu dio priče koja već tri godine korak po korak mijenja Hrvatsku. Neki koraci mijenjaju jedan dan, a neki mijenjaju i tuđe živote“, poručila je idejna začetnica projekta Danijela Lončarić.

VIŠE O PROJEKTU – KORAK PO KORAK

Projekt „Korak po korak“ nastao je iz želje da se kroz kretanje potakne razgovor o važnosti prevencije zdravlja i zdravih životnih navika, kao i da se skrene pozornost na izazove s kojima se svakodnevno susreću djeca, mladi i sve ostale osobe s invaliditetom. Njegova je misija jednostavna, pokazati da svaki korak koji činimo za sebe može postati korak podrške nekome drugome.

Od samih početaka projekt se razvija hodajući Hrvatskom. Njegova osnivačica Danijela Lončarić, osim što je uspješno završila dva ultramaratona od 100 kilometara te se upravo priprema za treći, prohodala je neke od najzahtjevnijih hrvatskih ruta kako bi ukazala na važnost kretanja, zdravlja i društvene uključenosti. Tijekom posljednje dvije godine prošla je cijeli otok Krk, otok Korčulu, južnu Istru, Camino Zadar, Camino Međimurje i Camino Zagorje.

Foto: STUDIO11

U projekt se do sada uključilo više od tisuću sudionika koji su zajedno prošli više od tisuću kilometara, dok je kroz različite aktivnosti prikupljeno više od 70.000 eura pomoći za najpotrebitije. Samo je ovog proljeća dionicama južne Istre koja iznosi više od 180 kilometara hodalo više od 350 sudionika, dok je prošlogodišnje izdanje projekta na zagrebačkom Jarunu okupilo 626 prijavljenih sudionika, od kojih je njih 450 izašlo na stazu.

Tijekom dosadašnjih izdanja projekta osigurana su sredstva za nabavu proteza, ortoza, sportskih kolica i drugih pomagala za djecu i mlade s invaliditetom, a ove godine prikupljena su sredstva i za posebno vozilo Udruge DOSTI Južna Istra, koje će korisnicima omogućiti lakši dolazak na sportske aktivnosti, edukacije i druženja te, zahvaljujući dvostrukim komandama, polaganje vozačkog ispita.

Prijave su otvorene putem sustava Entrio.hr.