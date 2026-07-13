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Evo gdje će biti prijenos Dinama u Europi! Svima će biti dostupan

Piše Luka Tunjić,
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Evo gdje će biti prijenos Dinama u Europi! Svima će biti dostupan
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prijenos Dinamovih utakmica na našem glavnom kanalu još jejedan pokazatelj kontinuiranog razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama i vjerujemo da će publika to prepoznati, poručuju s RTL-a

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Sjajna vijest za sve navijače Dinama stiže s RTL televizije, koja je osigurala prava prijenosa za drugo kolo kvalifikacija Lige prvaka između Dinama i Thuna! To znači kako će prve europske utakmice hrvatskog prvaka u ovoj sezoni biti javno dostupne svima, za razliku od utakmice Hajduka i Žiline, koja se prenosila isključivo putem Hajduk Digital TV kanala koji se mora posebno kupiti na Maxtv-u.

Obje utakmice komentirat će Filip Brkić, a iz RTL-a su poručili kako su se potrudili donijeti nešto novo svojim gledateljima. Prva utakmica je u utorak 21. srpnja u 20 sati u Stockhort Areni u Thunu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Maksimiru u istoj satnici.

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- Sportski sadržaj važan je segment našeg poslovanja u koji konstantno ulažemo i trudimo se gledateljima uvijek donijeti nešto novo. RTL već dugo prati našu rukometnu reprezentaciju te svake godine u siječnjudonosi prijenos svjetskih i europskih prvenstava, ove smo godine uspješno lansirali emitiranje utrka Formule 1, a prijenos Dinamovih utakmica drugog pretkola Lige prvaka na našem glavnom kanalu još je jedan pokazatelj kontinuiranog razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama i vjerujemo da će publika to prepoznati - ističe Ana Bižić, direktorica programa RTL-a Hrvatska.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, kvalifikacijske utakmice Dinama posljednjih smo godina uglavnom pratili na kanalu MaxSporta. RTL je i u prošlosti znao prenositi kvalifikacijske utakmice hrvatskih klubova u Europi, to je, primjerice, učinila 2021. godine kada je Rijeka odmjerila snage s PAOK-om.

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