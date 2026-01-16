Dinamo ima plan B ako ne dođe Livaković i želi Bennacera nakon ljeta. Ali plaća mu je rekordna

Dinamo za pet dana nastavlja nastavlja sezonu, na Maksimir dolazi rumunjski FCSB u okviru 7. kola Europske lige. Cilj 'modrih' je plasman u eliminacijsku fazu, a ova utakmica će uvelike odrediti te ambicije. Dok Mario Kovačević brusi formu svojih igrača za ključnu europsku utakmicu, predsjednik kluba Zvonimir Boban održao je neformalno druženje s novinarima s kojima je protresao brojne teme koje zanimaju Dinamov puk.

Pokretanje videa... 06:26 Pripreme Dinama u Čatežu | Video: 24sata Video

Prije svega, mnoge navijače zanima što je s Dominikom Livakovićem, zašto do sada nije predstavljen na Maksimiru? Dinamo je sve dogovorio s njim i Fenerbahčeom, ali onda su Turci počeli mijenjati uvjete. Ima vremena do kraja prijelaznog roka, 'modri' se još nadaju hrvatskom reprezentativnom golmanu, ali ako ne dođe do dogovora, prvi golman ostat će Ivan Filipović, koji je u završnici jesenskog dijela sezone iz prvih 11 istisnuo Ivana Nevistića.

Velike probleme Dinamo ima na poziciji desnog beka. Moris Valinčić, po mnogima najveće pojačanje za novu sezonu, ozlijedio se u listopadu i od tada je van terena. Noa Mikić je trebao biti njegova zamjena, ali Mario Kovačević je više na toj poziciji koristio stopera Niku Galešića. U izostanku prave zamjene za Valinčića, 'modri' su u ovom prijelaznom roku doveli Filipinca Paula Tabinasa (23). Kažu kako od njega nema boljeg desnog beka u omladinskoj školi.

Gonzalo Villar došao je iz Granade za tri milijuna eura, od njega se očekivalo da bude nositelj igre, ali nije se iskazao, baš kao niti Gabriel Vidović. Njegov problem je što mu je primarna pozicija 'desetke', ali kako 'modri' igraju u formaciji 4-3-3, njegova kvaliteta ne uspijeva doći do izražaja. Ipak, obzirom na sjajne rezultate na testiranjima i trkačke kapacitete, u klubu smatraju kako može postati dobra lijeva 'osmica'.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Inter želi Leona Jakirovića

Upitna je i budućnost talentiranog Leona Jakirovića (18). Njegov otac Sergej je javno izrazio nezadovoljstvo statusom njegova sina u Dinamu. Za njega su zainteresirani milanski Inter i još nekoliko europskih klubova. Ostao je bez nastupa u prvom dijelu sezone za prvu momčad, mnogima nije jasno zašto nije igrao barem utakmice u Kupu i tako skupio vrijedne seniorske minute.

Ismael Bennacer ljetos je došao u Dinamo kao jedan od najvećih transfera u povijesti HNL-a. Kako u Milanu ima godišnju plaću od četiri milijuna eura, 'modri' su uspjeli dogovoriti da pokriju jednu trećinu plaće, odnosno oko 1,33 milijuna eura. Trebalo mu je neko vrijeme da uđe u formu, a kada ju je dostigao, zabljesnula je njegova klasa. Ipak, upitno je hoće li ostati na Maksimiru i nakon isteka posudbe. Nastavak priče zasad se čini nerealnim, ali na ljeto ulazi u posljednju godinu ugovora s Milanom i sve je moguće.

Temelj za održivost i dugoročnu financijsku stabilnost kluba je izgradnja novog stadiona i kampa. Priča oko stadiona se pokrenula, kroz godinu dana Dinamo bi trebao preseliti u novu Kranjčevićevu, a tada će započeti rušenje Maksimira i izgradnja novog.

Posljednjih dana kuju se i planovi za izgradnju nogometnog kampa. Trebao bi biti smješten u Mandlovoj ulici, kroz dva mjeseca trebalo bi biti izrađeno idejno rješenje, a trošak izgradnje iznosio bi između pet i šest milijuna eura. Dinamo bi pokrio 40 posto troškova, dok je plan da ostatak isfinancira grad Zagreb.