Dinamo: Istina, Ministarstvo nas je nadziralo, ali štete nema

Ovo je tek jedan u nizu od pokušaja fantomske Udruge za koju nitko ne zna koliko članova Dinama predstavlja da putem svojih aktivista destabilizira klub, oglasio se Dinamo povodom informacije da bi predsjednik Mirko Barišić uskoro mogao napustiti klub.

- U konkretnom slučaju možemo potvrditi da je bio nadzor Ministarstva financija te smo u najkraćem mogućem roku uskladili dio poslovanja s odredbama Zakona o računovodstvu neprofitnih udruga. S obzirom na to da nije nastupila konkretna šteta za klub, ovaj predmet za nas je zaključen!

Udruga "Dinamo, to smo mi", podsjetimo, prošle je godine prijavila Barišića Sektoru za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija jer, smatra, Dinamo nije poštivao Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odnosno jer nije financijski plan za 2019. godinu usvojio do kraja 2018. Rješenje bi uskoro Sportskoj inspekciji trebala dostaviti Porezna uprava.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- S obzirom na to da je vidljivo u dnevnom redu Skupštine Dinama održane 18. prosinca 2018., a koji imamo u posjedu, da o programu rada i financijskom planu nije glasano, a kamoli raspravljano, prekršen je Statut kluba, ali i Zakon o financijskom poslovanju Udruge građana, stoga smo prijavili klub i predsjednika kluba Mirka Barišića kao odgovornu osobu nadležnim tijelima. Time smo još jednom odlučili zaštiti prava članova koje tijela Dinama stalno krše. Vjerojatno će se, kao i u slučaju Igora Kodžomana, u klubu braniti kako je riječ o manjem previdu, ali ovo je nova potvrda da se klubom upravlja potpuno neodgovorno, što i nije čudo s obzirom na to da su se na to navikli zbog dugogodišnje zaštite raznih političkih struktura. Očekujemo da nadležno tijelo Ministarstva financija potvrdi našu prijavu i kazni odgovornu osobu, kao i da se izrekne zabrana obnašanja funkcija u Dinamu sukladno Zakonu o sportu - objasnili su svoj prologodišnji potez iz "Dinamo, to smo mi."