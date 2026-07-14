Dinamo iza zatvorenih vrata remizirao s Ukrajincima uoči borbe za ulazak u Ligu prvaka

Dinamo je posljednju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone odigrao bez pogodaka. "Modri” su na Maksimiru, iza zatvorenih vrata, remizirali 0-0 protiv ukrajinskog LNZ Čerkasija u generalnoj probi za dvomeč sa švicarskim Thunom u drugom pretkolu Lige prvaka.

Utakmica je odigrana bez gledatelja, novinara i televizijskog prijenosa, što je treneru Mariju Kovačeviću omogućilo da daleko od očiju javnosti isproba sastav, formaciju, prekide i druge taktičke detalje uoči europskog ispita. Dinamo će 21. srpnja gostovati kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, dok je uzvrat sedam dana poslije na Maksimiru. Protiv Švicaraca će početi službeni dio sezone, a Kovačević je posljednju provjeru iskoristio za završno uigravanje momčadi.

Početni sastav Dinama protiv LNZ-a izgledao je ovako: Filipović - Valinčić, Domínguez, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Oršić.

Dinamo je ljetne pripreme zaključio bez poraza. U Sloveniji je najprije pobijedio Kalcer Radomlje 3-0, zatim je s visokih 9-0 svladao Brinje, a prošlog je tjedna na Maksimiru pobijedio Koper 4-2. Dinamo je i uoči prošle sezone posljednju pripremnu utakmicu odigrao iza zatvorenih vrata. Tada je bez gledatelja, novinara i televizijskog prijenosa pobijedio Sesvete 4-0. Razlika je u tome što ove sezone već za tjedan dana slijedi europski dvoboj protiv Thuna.

LNZ Čerkasi tijekom ovih priprema već je igrao protiv hrvatskog kluba. Hajduk ga je u Sloveniji pobijedio 1-0 golom Rokasa Pukštasa.