IGRA IM TEORIJA

Dinamo je na korak do play-offa Europske lige. Izbaciti ih sada može samo jedan klub

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

DINAMO - FCSB 4-1 Velikom pobjedom "modri" ne samo da su napravili ogroman korak ka play-off nego su i zančajno poboljšali gol-razliku

Dinamo je pobijedio FCSB 4-1 u sedmom kolu Europske lige i tako napravio velik korak prema plasmanu u play-off. Golove za modre postizali su Monsef Bakrar u sedmoj minuti te dva puta Dion Drena Beljo (11. i 71.). Točku na i u završetku utakmice postavio je Sandro Kulenović.  Jedini pogodak za goste zabio je Bîrligea nakon praktički prve ozbiljne prilike Rumunja na utakmici.

Zagrebački klub ima deset bodova i trenutačno se nalazi na 20. mjestu, čime je praktički osigurao prolazak u play-off. Dinamo ne može biti nositelj jer mu osma pozicija bježi nedohvatljiva četiri boda.

Iako već sada gotovo mogu slaviti prolazak, poučeni iskustvom iz prošlogodišnje sezone Lige prvaka, ipak trebaju biti na oprezu. Tada se također činilo da će Dinamo sigurno izboriti nokaut-fazu, ali je na kraju ispao zbog gol-razlike.

Sada im proljeće u Europi može uskratiti samo jedan klub - Ludogorec. Bugari imaju sedam bodova i danas su poraženi od Rangersa minimalnim rezultatom 1-0. Posljednju europsku utakmicu igraju kod kuće protiv Nice i, pobijede li s tri ili više pogodaka razlike, imat će bolju gol-razliku te mogu preskočiti Dinamo.

Ako se ništa pozicijski ne promijeni zagrebački klub igrat će protiv Celte Vigo ili Bologne 19. i 26. veljače, a kao nenositelj uzvrat bi igrao u gostima.

